Şarkıcı Gülşen, cebini dolduran AK Partili belediyenin burnundan getirmiş! Hem yüz binlerce lirayı götürmüş, hem de had bildirmiş!

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İmam hatiplilere 'sapık' diyerek hakaret eden ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçu nedeniyle tutuklanan şarkıcı parçası Gülşen’in 2018 yılında sahne aldığı bir konserde emekçi bir çalışanı aşağıladığı görüntüler ortaya çıktı.

"Belediye başkanımız değerli solistimize çiçek takdimi yapacaklardır" ifadesinin ardından araya girdi

2018 yılındaki konserde sunucunun dönemin AK Partili Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Enver Yılmaz’ı sahneye davet ettiği sırada, "Belediye başkanımız değerli solistimize çiçek takdimi yapacaklardır" ifadesinin ardından araya giren şarkıcı bozuntusu, emekçi çalışanı herkesin gözü önünde rencide ederek kendisine söylediği sözleri tekrar etmesini istedi. Aşağılamaya çalıştığı çalışan ise Gülşen’e şaka yaptığını söyledi.

"Şuursuz" ve "Saçma sapan bir sunucu" diyerek hakaret etti

Gülşen, sunucuya “Bana şaka yapabileceğiniz kadar samimiyetimiz yok” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine sahneye çıkan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Enver Yılmaz’a da sunucu hakkında aşağılamaya devam eden Gülşen, “Sizin sunucunuz, bana 'çorabınızı çeker misiniz' diyemez. Sanatçının ne yapacağına saçma sapan bir sunucu karar veremez. Umarım bir sonraki eylül ayında böyle şuursuz bir sunucu seçmezsiniz” dedi. Gülşen, Başkan Yılmaz'a adeta yalakalık yapmayı da ihmal etmedi.

Bir emekçinin aşağılanmasına sol medya alkış tuttu

Konuyu gündeme getiren sözde 'solcu' medya, bir emekçinin aşağılanmasına "AK Partili başkana ders verdi" algısıyla alkış tuttu.

Maskesi düşen solak medyanın, Gülşen'in küstah sözlerine yer vererek cilalama yapması dikkat çekti.