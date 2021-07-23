Şarkıcı Demet Akalın'ın aşı videosu gündem oldu! İğnenin ucuna dikkat

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Şarkıcı Demet Akalın'ın paylaştığı aşı videosu gündem oldu.

Videodaki enjektör iğnesine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, ucundaki plastik muhafazanın çıkarılmadığını ifade ederek Demet Akalın'a eleştiri yağmurunda bulundu.

Video ağır çekimde izlendiğinde, iğnenin ucunda plastik muhafaza olması dikkat çekti.

"Videoda aşı bitti mi diyen uzaylılar değildi"

Araştırmacı Yazar Erkan Trükten, Demet Akalın'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Akalın'ın aşı olmadığını söyleyerek video paylaşan Trükten, "Demet Akalın plastik muhafaza ile aşı oluyor. Videoya alıyor. Sonra videoyu siliyor. Sayın @opdrokanozdemir (Op. Dr. Mehmet Okan Özdemir) bunu yayınlıyor. Sonra benim fotom var, iğne tene değerken diyor. Ama videoda aşı bitti mi diyen uzaylılar değildi @DemetAkalin (Demet Akalın). Ayrıca o aşı alerjiniz de kof. Fotodan belli." tepkisinde bulundu.

Demet Akalın cevap verdi

Erkan Trükten'e cevap veren Demet Akalın ise şu ifadeleri kullandı:

"Akıllı bi adama benziosun!! Vidyoyu niye siliyim okan bey çeımedi bizde bidaha çekdik!! Gerçekten akıl fikir versin size!! Siziin düşündüğünz kdr entirika yok biizim hayatımızda!!! Vallahi günah acımuz var cenazemiz var yoksa yeminle sizi dava ederdim harbi iyi diilsinix!"

"Milletle maytap geçiyorsunuz"

Erkan Trükten'i onaylayan Op. Dr. Mehmet Okan Özdemir "Gerçek tam da böyle." cevabını verdi.

Paylaşımlarıyla Demet Akalın'ı eleştiren Op. Dr. Mehmet Okan Özdemir, ortada olunan bir aşı olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Acımadı ki!”Acımaz çünkü sağlıkçı kardeşimiz enjektör iğnesinin ucundaki plastik muhafazayı çıkartmayı unutmuş.

“A$$$Inın hiç yan etkisi olmadı”Olmaz,çünkü ortada olunan A$$$I falan yok.

Yalnızca milletle maytap geçiyorsunuz ama o maytaplar size inanan masumların canını alıyor, sonu belli olmayan bir süreci başlatıyor, vebali var. 30 yıldır her gün onlarca kez o eldeki enjektörün birebir aynısı ile hastalarıma skleroterapi solüsyonu enjekte ederim, o kapak takılı iken bir kez bile o sıvıyı hastaya veremedim. Ama sağlıkçı abimiz sihirbaz.

(Paylaşımlardaki imla ve yazım hataları kişilere ait olup metinler olduğu gibi aktarılmıştır)