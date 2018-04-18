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Şarkıcı bozuntusuna Erdoğan'a hakaretten hapis cezası!

Şarkıcı Suavi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası aldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:42
Şarkıcı bozuntusuna Erdoğan'a hakaretten hapis cezası!

Suavi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Suavi'nin avukatları müvekkilinin konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme, Suavi'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Suavi'nin "hal ve tavırlarını göz önünde bulundurarak" verilen cezayı 11 ay 20 güne düşürdüğünü açıkladı ve ceza 14 bin lira para cezasına çevrildi.

DEMİRTAŞ HAYRANI

Suavi isimli şarkıcı, terör örgütü PKK'nın siyasi elemanı Selahattin Demirtaş'a olan sempatisiyle tanınıyor.

Şarkıcı bozuntusundan terör sevicisine destek!

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:42
  1. İzmir
  2. Suavi
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • abdurrahmanabdurrahman3 sa önce
    Neden paraya çeviriyor bu mahkemedeki adaletsiz şahıslar. Neden yatırmıyuorsunuz bu soysuzları ? 100000 TL bile verseniz chp li bir ş... çıksın diye öder o parayı. yatırın ki görsün .
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