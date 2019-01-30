Şarkıcı Berkay Şahin ve Arda Turan davasında skandal itiraf: "Gelirim 1000 TL" dedi, mahkemeyi alenen yanılttı!

Şarkıcı Berkay Şahin, Arda Turan ile kavgası sonrasında bugün mahkeme gitti.

Mahkeme geliri ile ilgili beyanda bulunan Berkay, alenen mahkemeyi yanıltarak gelirinin 1000 TL olduğunu söyledi.

Mahkemeyi kandırdım itirafı: Beynini yüzde 1'ini kullanan biri anlar

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşması görüldü. Dava sırasında aylık gelirini 1000 TL olarak beyan eden Berkay Şahin sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Berkay mahkemede yalan söylediğini itiraf ederek "Gençler takılmayın bu konulara! 1000 TL kazanmadığımı beyninin yüzde 1 kısmını kullanan biri anlar. Asıl beni korkutan 1000 TL aldığımı düşünen inanan kısım" paylaşımında bulunurken şu notu paylaştı: "Gençler yardım kampanyası başlatmışsınız :) iki çocuk 1000 TL ile geçim zor diyerek. Bunu neden söylediğim aşikar ortada... Anlaşılması gereken anlaşılıyor zaten. Siz de takılmayın. Ne kazandığımı yaşadığım hayat ve sahip olduklarım azıcık da olsa belli eder!"

"Kinaye yaptım" çarkı

Bu açıklamanın hemen ardından Berkay gelen tepkilere bir açıklama daha yaparak, "Bizim aylık kazancımızı bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada bir rahatsızlık duydum ve kinaye yaptım. Sanık koltuğunda yargılanan birinin '300 bin euro kazanıyorum aylık' demesine karşılık ben de '1000 lira kazanıyorum' dedim. Bu maksatla kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi." diye konuştu.