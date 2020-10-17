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Gündem Şarkıcı Alya'nın sipariş ettiği pizzadan çıkanlar şoke etti
Gündem

Şarkıcı Alya'nın sipariş ettiği pizzadan çıkanlar şoke etti

Şarkıcı Alya, sipariş verdiği bir pizzanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:39:00 -
Şarkıcı Alya'nın sipariş ettiği pizzadan çıkanlar şoke etti

Şarkıcı Alya'nın Twitter hesabından paylaştığı pizza fotoğrafı sosyal medyada kısa süre içinde günün en çok konuşulan konu başlıkları arasında yerini aldı.

Bir pizza firmasından pizza sipariş ettiğini belirten Alya, gelen pizza karşısında şok oldu. Pizza'nın altında telinin kalmasından sonra sosyal medyada 'Keşke yanında fırını da gönderselermiş' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Alya'nın pizza paylaşımı...

Şarkıcı Alya, biraz önce paylaştığı tweette yaşadığı şoku takipçileriyle paylaştı. Sipariş ettiği pizzanın içinden tel çıkan Alya, "Siz kafayı yediniz heralde? Böyle pizza mı gönderilir? İçinde tel var resmen"dedi.

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