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Medya Şarkıcı Alişan isyan etti! Sitem dolu paylaşım...
Medya

Şarkıcı Alişan isyan etti! Sitem dolu paylaşım...

Kardeşini koronavirüsten kaybeden Alişan zor günler geçirmişti. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Alişan isyan etti. Türkücü Alişan paylaşımında "Kim insanlığa bu hastalıkları tek amaçları para kazanmak için bela ettiyse Allah belalarını versin" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 12:35:00 -
Şarkıcı Alişan isyan etti! Sitem dolu paylaşım...

Kardeşini koronavirüsten kaybeden Alişan zor günler geçirmişti. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Alişan isyan etti. Türkücü Alişan paylaşımında "Kim insanlığa bu hastalıkları tek amaçları para kazanmak için bela ettiyse Allah belalarını versin" dedi.

Koronavirüs yüzünden 1.5 yıl önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden ünlü şarkıcı Alişan zor günler geçirmişti. Kardeşinin acısıyla kahrolan Alişan bir paylaşım yaparak salgının yeni varyantlarına ve aşılara da tepki gösterdi.

Alişan paylaşımında isyan ederek şunları yazdı:

"Nasıl bir hastalık başımıza bela ettiyseniz, doymadınız be, doymadınız. Kaç yüz bin kişiyi kaybettik, doymadınız. Aşı dediniz, yaptınız, sattınız doymadınız. Şimdi çıkardınız başımıza yeni varyantlar yine aşı peşine yine para peşine düştünüz. Kim insanlığa bu hastalıkları tek amaçları para kazanmak için bela ettiyse Allah belalarını versin."

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