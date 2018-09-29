Şarj kablonuzu kurtarmanın püf noktası! Bunu yapmazsanız...

Şarj kabloları kullandıkça ömrü azalır ve sonunda kullanılamaz hale gelir. Yeni bir tane almak yerine kablonuzun ömrünü artırmak için ise çok basit bir yöntem var!

Öncelikle bir tükenmez kalem bulun; illa ki etrafınızda bir tane vardır, ama gözden çıkardığınız bir kalem olmalı; çünkü işlem sonunda kaleminiz artık bir işe yaramayacak!

Kalemin içini açın!

Yayı çıkarın.

Ardından yayı güzelce kabloya sarın.

İşte bu kadar! Artık kablonuza hiçbir şey olmayacak!

Kablonuzu kırsanız bile yay sayesinde gerilecek ve kablonuz bundan zarar görmeyecek!

İşte zaman içinde bir şarj kablosunun geldiği hal... Kalem yöntemi bilinen bir yöntem; ancak pek çok kişi bunu uygulamıyor; oysa yeni bir kablo almaktansa bu yöntemi kullanmanız çok daha makul!

Daha bitmedi!

Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını size göreceksiniz! Peki boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz?

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.

İşte böyle...

Ardından teneke kutuyu ortadan ikiye ayırıyoruz!

İşte böyle!

Peki şimdi ne yapacağız?

Önce bu şekilde teneke kutuyu konumlandırıyoruz.

Ardından evinizdeki modeminizin antenine bu teneke kutuyu yerleştiriyorsunuz.

İşte böyle!

Ardından internet hızınızın gözle görülür bir şekilde artacağını fark edeceksiniz!

Teneke kutusu olmadan önce internetin hızı...

Teneke kutunun yerleştirilmesiyle değişen internet hızı...

Durun, daha bitmedi!

Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...

Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.

Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.

İşte bu şekilde!

Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz.

Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var.

Aynen bu şekilde!

Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz.

İşte böyle...

Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor.

Az önce kestiğimiz pet şişeleri kartona bu şekilde koyuyoruz.

Ardından kırmızı bir kalemle daire çiziyoruz.

Çizim işlemi tamamlandığında...

Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz.

Bunu yapmamızın sebebi ise falçatayla bu bölgeleri daire şeklinde kesebilmek...

Bu şekilde iki parça elde ediyoruz.

Bunları da iki merceğe dönüştürdüğümüz daire pet parçalarıyla bütünleştiriyoruz.

İşte bu kadar!

Ufak bir karton parçasına ihtiyacımız var; ki iki pet şişeyi birleştirebilelim.

İşte bu şekilde...

Tutkalı kullanıyoruz yine ve...

İki pet şişeyi bu şekilde birleştirmiş olduk!

Tam açıyı yakaladığınızda sanal gerçeklik gözlüğünüzü bedavaya yapmış olacaksınız!