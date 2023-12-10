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Yerel Sarıyer’de toprak kaydı istinat duvarı çöktü
Yerel

Sarıyer’de toprak kaydı istinat duvarı çöktü

Yeniakit Publisher
2023-12-10 14:18:00 -
Sarıyer’de toprak kaydı istinat duvarı çöktü

Sarıyer'de toprak kaymasıyla birlikte istinat duvarı çöktü. Park halindeki 4 araç hasar görürken bir bina tehlike nedeniyle boşaltıldı.

İstinat duvarı çöktü, 4 araç hasar aldı.

Olayın adresi İstanbul Sarıyer. Akşam saatleriydi. Bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

2 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı, ev sahipleri apar topar evden çıktı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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