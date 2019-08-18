Sarıyer'de minibüs denize uçtu: 6 yaralı
Sarıyer'den Beşiktaş istikametine giden Mehmet Furkan H.'nin kullandığı minibüs, Haydar Aliyev Caddesi'nde önce balık tutan 2 kişiye çarptı ardından denize düştü.18 Ağustos 2019 Pazar 08:41
Sarıyer'den Beşiktaş istikametine giden Mehmet Furkan H'nin kullandığı 34 M 2066 plakalı minibüs, Haydar Aliyev Caddesi'nde önce balık tutan 2 kişiye çarptı ardından denize düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kazada, balık tutan Tevfik U. ve Murat A. ile minibüste bulunan Mehmet Furkan H, Ahmet A, Hande G. ve Seda E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı Tevfik U.'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.
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