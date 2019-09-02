Sarıyer'de denizde ceset bulundu

Sarıyer'de vatandaşlar, denizde ceset buldu.



Arnavutköy sahilinde, denizde hareketsiz biçimde duran bir kişiyi görenler durumu polise ihbar etti. Olay yerine giden polis birimleri çevreye güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Polis birimleri daha sonra durumu sahil güvenlik birimlerine haber verdi. Bu esnada etrafta toplananlardan bazıları çalışmaları cep telefonuyla kaydetti. Yoldan geçen bazı sürücüler de araçlarını yol kenarına park ederek çalışmaları seyretti. Sahil güvenlik komutanlığı dalgıç birimleri tarafından denizden çıkartılan cesedin üstünden kimlik çıkmazken, ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.



Olayı polis birimlerine haber veren Mehmet Sözen, "Bir arkadaşım buradan geçerken denizde ceset olduğunu görüyor. Daha sonra arkadaşım olayı bana anlattı. Ben de durumu polis birimlerine bildirdim." dedi.