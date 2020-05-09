  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sarıyer’de aç kalan tilki şehre indi

Sarıyer’de Belgrad Ormanı’nda aç kalan tilki yola indi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:25:24 -
Sarıyer’de aç kalan tilki şehre indi

Sarıyer’de Belgrad Ormanı’nda aç kalan tilki yola indi. Vatandaşların fark ettiği tilki yiyecek aradıktan bir süre sonra ormanın içinde gözden kayboldu.


Sarıyer Belgrad Ormanı’nda doğal yaşam alanında tilki aç kalınca yola indi. Ormanda aç kalan tilki Belgrad Ormanı’nda bulunan Hacıosman yokuşuna geldi. Yolda yiyecek arayan tilkiyi vatandaşlar fark etti. Bir süre etrafta gezinen tilki daha sonra tekrar ormana girerek gözden kayboldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı