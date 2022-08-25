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Yaşam Sarıyer hava nasıl olacak? 25 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?
Yaşam

Sarıyer hava nasıl olacak? 25 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesinti saatleri | 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple suların ne zaman saat kaçta geleceği merak ediliyor. Peki, Sarıyer'de sular saat kaçta gelir? Silivri su kesinti saatleri güncel

Yeniakit Publisher
2022-08-25 11:30:00 -
Sarıyer hava nasıl olacak? 25 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

İstanbul’un bazı ilçelerini etkileyen arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Kesintiden etkilenen bölgelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Sarıyer hava nasıl olacak? 25 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi      :              İdaremiz Dışı Yapı İnşaatı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.08.2022 04:59

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Alkent 2000 Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.08.2022 07:01

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bağcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Yıldıztepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.08.2022 06:41

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.08.2022 08:33

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Rumelifeneri Mah,Garipçe Mah,Maden Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              25.08.2022 10:03

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Yeni Mah,Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.08.2022 04:05

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler     :              Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi   :              25.08.2022 10:26

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler     :              Ünalan Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.08.2022 09:20

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler     :              İcadiye Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              25.08.2022 09:48

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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