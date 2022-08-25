Sarıyer hava nasıl olacak? 25 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?
İSKİ su kesinti saatleri | 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple suların ne zaman saat kaçta geleceği merak ediliyor. Peki, Sarıyer'de sular saat kaçta gelir? Silivri su kesinti saatleri güncel
İstanbul’un bazı ilçelerini etkileyen arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Kesintiden etkilenen bölgelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Sarıyer hava nasıl olacak? 25 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İdaremiz Dışı Yapı İnşaatı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 07:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yıldıztepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 06:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 08:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumelifeneri Mah,Garipçe Mah,Maden Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.08.2022 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : İcadiye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.