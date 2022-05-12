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Spor Sarıoğlu, Fatih Terim'e ateş püskürdü!
Spor

Sarıoğlu, Fatih Terim'e ateş püskürdü!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, futbolu neden bıraktığını açıkladı. Sarıoğlu, Fatih Terim'e de kırgınlığını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 12:06:00 -
Sarıoğlu, Fatih Terim'e ateş püskürdü!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, futbolu neden bıraktığını açıkladı. Sarıoğlu, Fatih Terim'e de kırgınlığını dile getirdi.

Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasına giren Sabri Sarıoğlu, Fanatik'in YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Yıllar süren Galatasaray kariyerinin ardından Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu, bu süreçte Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek ile sorun yaşadığını ve verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.

Göztepe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fatih Terim'in ekibi tarafından arandığını söyleyen Sarıoğlu, "Fatih Hoca'nın ekibinden 2 kişi 'yuvaya dönüyorsun hiçbir yerle imzalama' dedi. Ardından transfer sezonu geldi arayan soran olmadı, ortada kaldım. Kırgınlığım var" dedi.

Galatasaray kariyeri 2017 yılına kadar süren Sarıoğlu, toplam 508 maça çıkarken 24 gol atıp 56 asist yaptı.

 

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