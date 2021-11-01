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Yerel Sarınsak Çayı'na gölet talebi
Yerel

Sarınsak Çayı'na gölet talebi

Gerze Kaymakamı Tekin Dundar, Sarımsak Çayı üzerine gölet yapılması talebini yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 17:34:00 -
Sarınsak Çayı'na gölet talebi

Sarımsak Çayı üzerinde bir su toplama göleti oluşturulması talebi Gerze Kaymakamı Tekin Dundar’a iletildi. Bunun üzerine Kaymakam Dundar, geniş bir katılımla Sarımsak Çayı’na giderek incelemelerde bulunuldu.

Gerze Kaymakamı Tekin Dundar yıllar önce su göleti ile ilgili bir çalışma yapıldığını, talebe teknik sebepler gösterilerek olumsuz yanıt verildiğini belirterek, “Günümüzde teknolojik gelişmeler her alanda ilerlemiştir. Bizler bu talebi yeniden gündeme taşıyarak inceleme, çalışma ve ardından bir değerlendirme talep edeceğiz” diyerek üretim ve tarımın hayat bulabilmesi için suyun büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Çiftçi ve köylünün tarlasını sulamakta sıkıntılar yaşadığını her fırsatta ifade eden Ziraat Odası Başkanı Ahmet Tiryaki, köylerdeki su sorunu aşıldığında Gerze’nin gerek organik tarımda gerekse örtü altı sebzecilikte söz sahibi olabileceğini dile getirdi.

Ziraat Odası Meclis Başkanı Fatih Uysal ise özellikle pandemi sonrasında insanların köylerine döndüğünü söyleyerek, ziraatla alakalı araç gereç satışlarındaki artışın herkes tarafından bilindiğini vurguladı.

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