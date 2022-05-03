Sarımsaklı közlenmiş biber tarifi: Sarımsaklı közlenmiş biber salatası nefis tarif
Közlenmiş kırmızı biber salatası tarifi : Pratikliğiyle favoriniz olacak..
Sarımsaklı közlenmiş biber tarifi için malzemeler
- 1 kilo kırmızı biber
- 4 kaşık yoğurt
- 2 diş sarımsak
- Tuz ve sıvı yağ
Sarımsaklı közlenmiş biber tarifi nasıl yapılır?
Biberlerimizi tepsiye dizip, 180 derecelik fırında kabukları çıkana kadar pişiriyoruz, kabuklarını ayıklayıp doğruyoruz, tavaya sıvı yağ koyup hafif kızarana kadar kavuruyoruz, ayrı derin bir kasede sarımsaklı yoğurtlu sosunu hazırlıyoruz, biberlerimize tuzunu atıp karıştırıyoruz. Biberlerin üzerine yoğurtlu sosumuzu ekleyip, sunuma hazır hale getiriyoruz. Afiyet olsun.