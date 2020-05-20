Sarımsak virüs ve enfeksiyonlara karşı kalkan oluyor

Halk arasında 'doğal antibiyotik' olarak adlandırılan sarımsak, özellikle kış aylarında sık olarak karşılaşılan soğuk algınlığı ve birçok hastalığa birebir gelmektedir. Uzmanlar, sarımsağın kanser, kalp ve damar hastalıkları üzerinde oldukça etkili olduğunu ancak etkilerinden yararlanabilmek için taze olarak tüketilmesi gerektiğini söylemektedir. İşte sarımsağın mucizevi faydaları...

Pek çok hastalığa karşı koruma sağlıyor

Sarımsak, vücudu pek çok hastalığa karşı koruma sağlayaan doğal besinlerden birisidir. Ancak uzmanlar, sarımsağın mucizevi etkilerinden faydalanabilmek için taze olarak pişmiş yemekler içerisinde veya çay içerisinde tüketilmesini önermektedir.

Yağ yakımını hızlandırıyor

Sarımsak, iştah kontrolünü sağlar ve tokluk hissi verir. Yağ yakımını önemli ölçüde hızlandıran sarımsak, bu özellliği ile birlikte diyet yapmak isteyenlerin mutlaka düzenli olarak tüketmeleri gereken bir besindir. Sarımsak aynı zamanda sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasını desteklemektedir. Bu sayede kabızlık gibi sorunların oluşmasını engeller.

Kronik hastalıkları önlüyor

Yapılan birçok araştırma, sarımsağın kronik hastalıklardan korunmayı sağladığını göstermiştir. Sarımsak, insülin direncinin azaltılması üzerinde olumlu etkilere sahiptir, kan şekerinin istenen seviyelerde tutulmasına yardımcı olması ile diyabetin sık görülen nöropati, retinopati ve nefropati gibi komplikasyonlarının önlenmesine yardımcı olur. 'Adinopektin' adlı hormonun kandaki seviyesini arttırmaya da yardımcı olan sarımsak, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca sarımsak, Tip 2 diyabete karşı koruma sağlarken aynı zamanda diyabet hastalarındaki glukoz regülasyonunu da sağlamaktadır.

Kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltıyor

Damarlarda aterom plaklarının oluşmasını önleyen sarımsak, kalp ve damar hastalıklarına karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor, kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Virüs ve enfeksiyonlara karşı son derece etkili

Sarımsak bakteri, virüs ve mantar gibi mikrobiyolojik rahatsızlıklara karşı kalkan görevi yapıyor, enfeksiyon hastalıkların önlenmesini ve hızlı bir şekilde iyileştirilmesini sağlıyor.