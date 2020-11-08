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Korona Virüs Sarımsak koronavirüse karşı korur mu?
Korona Virüs

Sarımsak koronavirüse karşı korur mu?

Sarımsak yiyerek bağışıklık sistemi güçlenir mi? | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta tespit edildi. Tespit edilen ilk vakanın ardından salgın kontrollü bir şekilde sürüyor. Vatandaşlar bu dönemde hasta olmamak için hem kurallara riayet ediyor hem de bağışıklık sistemlerini güçlendirecek yollar arıyor. Peki, sarımsak suyu faydalı mı? | Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir mi? | Sarımsak koronaya karşı korur mu?

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:38:00 -
Sarımsak koronavirüse karşı korur mu?

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? |  Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgında bir yılı doldurmak üzereyiz. Bilim insanları halen bu salgına karşı koruyucu aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürüyor. Salgına karşı en etkin korunma yolu ise şimdilik maske, mesafe ve hijyen. Uzmanlar vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda hassas olmaya davet ediyor. Çünkü bu hastalıkla vücudun savaşabilmesi için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç var. Hal böyle olunca vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirecek formülleri araştırıyor. Son günlerce sosyal medya hesaplarında sarımsak suyu içilerek koronavirüsten korunmanın mümkün olduğu iddiası dolaşıyor. Peki, sarımsak koronavirüse karşı korur mu?

Sarımsak koronavirüse karşı korur mu?

Son dönemde sarımsak suyu tüketerek bağışıklık sisteminin güçleneceğini iddia edenler oldu. Konu hakkında Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer’den açıklama geldi. Tezer, sarımsağın bağışıklık sistemi üzerinde etkili olduğunu ancak ölçülü tüketilmesinin şart olduğunu belirtti. Tezer, “Sarımsağın suyunu ekstradan içip sarımsağı fazla fazla tüketmek sizi ekstra olarak koronavirüsten korumayacaktır. Böyle bir koruma sağlamayacaktır. Bunun yerine bolca çeşitli sebzeleri, meyveleri tüketmeniz, uyku düzeninize dikkat etmeniz, günde en az 6 saat uyku uyumanız, temiz havada spor yapmanız, kalabalık olmayan yerlerde yürüyüş yapmanız, biraz da stresten uzak durmanız, sosyal mesafeye, maskeye, hijyene dikkat ettiğiniz sürece sizi hastalıktan koruyacaktır” dedi.

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