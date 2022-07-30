Sarımsak hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsalda tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, gelir kaynaklarının artırılması ve alternatif gelir kaynakları üretilmesi amacıyla projeler gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır bu projeler kapsamında Bingöl İli Merkez Garip Köyünde 35 dekar alanda sarımsak eken çiftçinin hasadına katıldı.

"İlk kez sarımsak ekimi yaptık"

Sarımsak üretimiyle ilgili konuşan çiftçi Ahmet Ertuğrul, "Uzun yıllardır çiftçilik yapıyorum. Geçen yıl küçük bir alanda ilk kez sarımsak ekimi yaptık. Bu yıl ticari anlamda ilk ekimimizi yaptık. Yaklaşık 40 dönüm arazide ekim yaptık. Verimden beklentimiz daha yüksekti ama bu yıl ilk kez ekim yapmamız ve bu işin acemisi olmamız nedeniyle bazı eksiklerimiz oldu. Yine de 30 tonun üzerinde bir mahsul bekliyoruz. Buradan elde ettiğimiz mahsulü hem iç piyasaya vereceğiz hem de yurtdışına Irak, Almanya, İsviçre gibi Avrupa ülkelerine göndereceğiz. Önümüzdeki yıl sarımsak üretimini artırarak çapa, sulama gibi bakım işlemlerindeki eksiklerimizi de gidererek üretim alanımızı 100 dönüme kadar çıkarmayı planlıyoruz. Hasadımıza katılan Sayın Tarım ve Orman Müdürüme ve her konuda destek olan Ziraat Mühendislerine de teşekkür ediyorum." dedi.

"Uzun yıllar sonra ilk kez ekimini yaptığımız sarımsak verimi gayet iyi"

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ise, "İl Müdürlüğü olarak kırsal alanda çiftçimiz için alternatif gelir kaynakları oluşturabilmek adına çeşitli projeler yapıyoruz. Bugün de burada yetiştiricimizin hasadına katıldık. Çok şükür uzun yıllar sonra ilk kez ekimi yapılan sarımsakta verim gayet iyi. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsağın dişleri iri, aroması tadı gayet güzel olarak görünüyor. İnşallah bundan sonra da ilimizde sarımsak ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla projelerimizle çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu. (İLKHA)