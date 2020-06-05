Sarımsak etle yarışıyor

Buğra Kardan

Coronavirüse (Covid-19) karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerden sarımsağa gelen fahiş zam şaşkınlıkla karşılanıyor. Ürünün kilosunun 100 lirayı bulmasına, kırmızı eti geçmesine anlam verilemiyor. Tüketici hakları savunucuları, sarımsağa zam üstüne zam yapan aracıların yakından takip edilmesi ve cezalandırılması gerektiğini belirtiyorlar.

Denetim yapılmalı

Dünyayı derinden sarsan, Türkiye’ye korku salan yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı vücudu korunaklı kılan sarımsağın yanına yanaşılmıyor. Üreticiden 30-40 liraya çıkan sarımsağın marketlerde 90 liradan, manavlarda ise 100 liradan satılması tepkilerin odağında. Gelinen aşamada sarımsak fiyatının dana kıymayı ve kuşbaşını geçmesinden aracılar sorumlu tutuluyor. Tüketici derneklerinin yetkilileri, spekülatörlerin Covid-19’u bahane ederek ürünün fiyatını arttırmak için yarıştıklarına işaret ediyorlar. İlgili birimleri fiyat denetimlerine ağırlık vermeye davet eden aynı yetkililer, hükümete ise “Aracı adedini aşağı çekmek hatta ortadan kaldırmak için de gerekli adımlar atılmalı” diye sesleniyorlar.

Fırsatçılar cezalandırılsın

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da YENİ AKİT’e yaptığı açıklamada sarımsağın cep yaktığına dikkat çekti. Ağaoğlu, “Ürünün üretici fiyatının 40 liraya fırladığını gören vurguncu aracılar ‘Kârıma kâr katayım, kesemi doldurayım’ dediler. Doğal olarak sarımsağın tüketici fiyatı 100 liraya dayandı” ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın fiyat denetimlerini arttırması ve komisyoncuları yakın markaja alması gerektiğini vurgulayarak, “Art niyetlilere ağır yaptırımlar uygulanmalı. Yeni Hal Kanunu da bir an evvel devreye alınmalı. Vurguncuların manevra alanı daraltılmalı” çağrısında bulundu.

Tüketici hakkını aramalı

Aracıların yakın markaja alınması; spekülatörlerin tek tek belirlenmesi gerektiğini dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti: “Tüketici de uyanık olmalı, hakkını aramalı. Geçen hafta 70 liradan satın aldığı sarımsağın fiyatını 100 liraya taşıyanların yakalarına yapışmalı. Yanına fişini veya faturasını alıp Ticaret Bakanlığı’na ihbarda bulunmalı. Alo 175 hattına telefon açmalı ve derdini anlatmalı. Mobil uygulama HFA-Bildirim’e veya CİMER’e şikâyetini iletmeli. Tabii tüketici başka yaptırımlar da uygulayabilir. Bir müddet sarımsağı asgari seviyede alabilir ya da hiç almayabilir. Ürünü kilo olarak değil, baş olarak talep edebilir.” Sarımsağın Covid-19’a karşı vücudu dayanıklı kıldığını anlatan Ağaoğlu, “Yine de ortada ürünün birim fiyatının rekora yürümesini, eti geçmesini gerektirecek bir durum yok” diye ekledi.