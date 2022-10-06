Sarımsağı balla karıştırıp yerseniz öyle bir faydası var ki... Bal ve sarımsak karışımı nasıl hazırlanır?

Ballı Sarımsağın Faydaları Neler?

Sarımsak kendi başına doğal antibiyotik etkisi gösterdiğinden sağlık açısından oldukça faydalı bir besin. Ancak alternatif tıp uzmanları sarımsağın ezildiğinde daha faydalı olduğunu söylüyorlar. Çünkü sarımsağın içerisindeki alicin maddesi sarımsak ezildiği zaman ve balla karıştığı zaman etkisini çoğaltıyor. Sarımsağın en etken maddesinin de alicin maddesi olduğu bilinmektedir. Bu yazımızda size 7 gün boyunca bal ve sarımsak tüketmenin sağlığınız üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedeceğiz.

*Kanseri engelliyor

Kansere karşı iyi gelir. Aynı zamanda kansere yol açabilecek hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir.

*Sigaranın oluşturduğu kötü etkileri azaltıyor

Sarımsaklı bal, sağlıklı bir karaciğer düzgün kan dolaşımını ve kan akışını destekler. Aynı zamanda zamanla vücutta biriken toksinleri de atar.

*Kötü kolesterolü düşürüyor

Kötü kolesterol düzeyini düşürmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yaramaktadır.

*Böbrek taşı düşürücü etkisi bulunuyor

Böbrek ve safra taşlarını düşürür ve eritir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Vücutta biriken fazla ödemi atar ve şişliğin giderilmesi için katkıda bulunur.

*Romatizmal ağrıların tedavisinde etkili

Tüm romatizma ağrıları ve iltihabı önler ve giderir. Kireçlenmelere iyi gelir ve aynı zamanda da eklem düzeylerinin yenilenmesi için faydası vardır.

Ballı Sarımsak Kürü Nasıl Yapılır, Tüketilir? Sarımsak bal kürü

2-3 diş sarımsağı küçük küçük doğrayın. Bir kaşık bal ile karıştırın. Bu karışımı her gün tüketin. Bir hafta içerisinde enerjinizin arttığını, sağlığınızın iyi yönde ilerlediğini hissedeceksiniz.

İbrahim Saraçoğlu'ndan sarımsak kürü nasıl yapılır? İri tek bir diş sarımsak bıçakla doğranıp ilave edilir. Yarım bardak klorsuz su ilave edildikten sonra robot veya blendır çalıştırılır. Yaklaşık bir - bir buçuk dakika çalıştırıldıktan sonra karşımın tamamı kahvaltıdan en az yirmi dakika önce aç karnına içilir.

Bal ve sarımsak karışımı nasıl hazırlanır?

HAZIRLANIŞI- TARİF 2

Sarımsakları ufak ufak doğayınız ve kavanozun içine atınız. Daha sonra üzerine balı dökerek karıştırınız. 7 gün boyunca her sabah bu karışımdan bir yemek kaşığı ılık suya karıştırıp tüketiniz. 1,5 hafta ara verdikten sonra 7 gün boyunca tekrar tüketiniz. Karışımı oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

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