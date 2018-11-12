Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Muharrem Sarıkaya, “İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi” dedi

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olacağını iddia etti. Sarıkaya, “İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi” dedi.

İstanbul için iki aday

Muharrem Sarıkaya, AK Parti’nin İstanbul adayı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adının geçtiğini ifade etti.