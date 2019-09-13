0553 313 94 23

Sarıkamış’ta köy içi yollar kilit parke taşı oluyor

Kars’ın Sarıkamış İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) tarafından köy içi yolların kilit parke yapılması çalışmaları aralıksız devam ediyor.

13 Eylül 2019 Cuma 15:03
Sarıkamış’ta köy içi yollar kilit parke taşı oluyor

Kars’ın Sarıkamış İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) tarafından köy içi yolların kilit parke yapılması çalışmaları aralıksız devam ediyor.


İlçeye bağlı köy içi yollarında kilit parke taş döşenmesi vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, KÖYDES kapsamında ihale edilen Sarıkamış Köyleri Kilit Parke Taşı Döşeme İşine ait çalışmaları İl Genel Meclisi üyeleri ile beraber yerinde görerek ilgili firma çalışanlarından bilgi aldı.


Köy içi kilit parke taş yol yapılmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden kaymakam Recep Koşal, yol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.


Köylerde 30 bin metrekare kilit parke ve 10 bin metreküp bordür yapılacak. KÖYDES kapsamında yapılan yollarının çoğunun kış girmeden tamamlanması planlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergenekon davası eski hakiminin FETÖ davası
    1. Ergenekon davası eski hakiminin FETÖ..
    2. Yılanın soktuğu kadın hastaneye..
    3. Osman Gökçek’ten kayyım açıklaması!..
    4. Biyometrik Veri Sistemi protokolü..
    5. Avrupa Birliği'nden güvenli bölge..
    6. Ordu'da gören inanamadı! Beton zeminde..
    7. Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye..
    8. Sanatçılar tecrübelerini paylaştı
    9. Beyin kanaması sonrası ölen hasta..
    10. Vali Seymenoğlu: “Isparta bir tarım..
    11. AB Delegasyonu’ndan Ağrı Barosu’na..
    12. Gölpark’taki balık popülasyonu artıyor
    13. Brezilya’daki hastanede yangında..
    14. Sapanca Belediyesi aşure dağıttı
    15. Hatice’den son saniyede altın tekme!
    16. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit..
    17. Tunceli'de Arap tavşanı görüntülendi
    18. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    19. Abdullah Gül cephesinden yeni..
    20. Uzman Psikolog Özkan Şenol, idareci,..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!