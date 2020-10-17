  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sarıkamış Ormanları'nda sonbahar güzelliği
Aktüel

Sarıkamış Ormanları'nda sonbahar güzelliği

Sarıkamış Ormanları içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:20:26 -
Sarıkamış Ormanları'nda sonbahar güzelliği

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sonbahar mevsimiyle doğada renk cümbüşü yaşanıyor.

İlçedeki 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Karanlık Dere ve Keklik Vadisi'nde bulunan Ördek Gölü, Küçük Şelale ve Sarıkamış Ormanları içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün doğaya ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşadı.

Amatör fotoğrafçı Zeynep Kurtuluş, AA muhabirine, Sarıkamış'ta sonbaharın bir başka güzel yaşandığını söyledi.

İlçenin doğasında sonbaharda renk cümbüşü yaşandığını ifade eden Kurtuluş, "Amatör fotoğrafçılar olarak bir şeyler yakalamaya çalıştık. Sarıkamış’ta diğer mevsimlere nazaran sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Kavak ağaçları, çeşit çeşit renge büründü ve şu anda kızılı, sarısı, yeşili var. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor." dedi.

Fotoğrafçılardan Alper Yıldırım ise ilçenin eşsiz sonbahar güzelliklerini fotoğrafladıklarını belirtti.

Bölgede dere, şelalelerden oluşan çok güzel manzaraların bulunduğunu aktaran Yıldırım, herkesi ilçenin bu güzelliklerini görmeye davet etti.

Doğasever Türkü Demirci de sonbahar manzaralı doğada yürüyüş yaparak güzel zaman geçirdiklerini anlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S-400 testleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Alın size 'boru'
Gündem

S-400 testleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Alın size 'boru'

Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edildiği öğrenildi. S-400'lerin Türkiye'de işe yaramayacağını savunanların v..
AB vitesi R'ye taktı!
Gündem

AB vitesi R'ye taktı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'hukuki haklarından' vazgeçmesini isteyen ve ambargoyla tehdit eden AB üyesi ülkeler geri adım attı. Yayımlana..
Ekonomi

"Hayırlı olsun" diyen Bakan Albayrak müjdeyi verdi

"Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "10 milyar TL’lik destek paketini devreye alı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay