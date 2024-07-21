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Medya “Sarıgül videosu” gerçek mi? Ve merakla beklenen o rapor çıktı! İşte sonucu
Medya

“Sarıgül videosu” gerçek mi? Ve merakla beklenen o rapor çıktı! İşte sonucu

Yeniakit Publisher
2024-07-21 12:45:00 -
"Sarıgül videosu" gerçek mi? Ve merakla beklenen o rapor çıktı! İşte sonucu

Ahmet Hakan, Ulusal Kriminal Büro'nun güvenilirliğini sorgulayan bir yazı kaleme aldı. Mustafa Sarıgül'ün videosunun sahte olduğunu raporlayan büronun özel bir şirket olduğunu belirten Hakan, bu büro tarafından daha önce de Deniz Baykal'ın kasetinin sahte olduğunun açıklandığını hatırlattı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, bu tür raporların sosyal medyada yayılmasının kamuoyunda şüphe uyandırdığını ifade etti. Büro'nun profesyonelliği ve yetkinliği konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu vurgulayan Hakan, şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Ulusal Kriminal Büro'nun güvenilirliğini sorgulayan bir yazı kaleme aldı. Mustafa Sarıgül'ün videosunun sahte olduğunu raporlayan büronun özel bir şirket olduğunu belirten Hakan, bu büro tarafından daha önce de Deniz Baykal'ın kasetinin sahte olduğunun açıklandığını hatırlattı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, bu tür raporların sosyal medyada yayılmasının kamuoyunda şüphe uyandırdığını ifade etti. Büro'nun profesyonelliği ve yetkinliği konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu vurgulayan Hakan, şunları kaydetti:

"Ulusal Kriminal Büro!

Sarıgül’ün videosunun gerçek olmadığını raporlayan büronun adı bu.

Adına bakılınca “devlet kurumu” çağrışımı yapıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ama değil.

*

Özel bir şirket bu.

İnternet sitesine bakınca alanında yetkin olduğunu söylemek çok zor.

Baykal’ın kasetini de bu büro incelemiş ve “sahte” demişti.

*

Keşke Sarıgül, bu “büro” ile değil de başka bir “büro” ile çalışsaydı."

 

 

 

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