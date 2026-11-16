Ahmet Hakan Hacı Yakışıklı’ya akıl verdi! Nişantaşı'na taşınıp Demirtaş'a saz da çaldırsın mı?

Gazeteci Hacı Yakışıklı, saygı 10 Kasım’da saygı duruşlunda bulunmayan bir vatandaşın Kemalistler tarafından darp edilmesi sonrası “Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır.” diyerek tepki gösterdi. Bu açıklamalar sonrası özellikle sosyal medyada hedef tahtasına konulan Yakışıklı sözde özgürlükçü Kemalistlerin lincine uğradı.

NİŞANTAŞI ÇOCUĞU AKIL VERDİ

Taşındığı Nişantaşı’nda zaman zaman kadınlarda görüntülenen ve Selahattin Demirtaş’a saz çaldırıp güzellemeler yapmasıyla hatırlanan Ahmet Hakan bunun üzerine Hacı Yakışıklı’ya akıl vermeye kalkıştı. Bugünkü yazısında konuya değinen Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"10 Kasım’da şöyle bir paylaşım yaptı Hacı Yakışıklı: Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır.” Hacı’nın bu paylaşımı baştan sona yanlıştı, baştan sona tartışmalıydı, baştan sona gereksizdi. Arabadan inip yol kesen kim? Belli değil. Cebir nerede, dayatma nerede? Belli değil. Niye saygı duruşu olmaz? Belli değil. Çok tepki aldı Hacı bu paylaşım nedeniyle. İşin aslını tam bilmiyorum ama galiba çalıştığı kanal da yolları ayırmış kendisiyle. Dün bir özür paylaşımı yaptı Hacı. “Yanlış anlaşıldım” dedi. “Maksadını aşan bir yorum yaptım” dedi. “Keşke yapmasaydım” dedi. “Atatürk’ü seven herkesten özür dilerim” dedi. Sözünün arkasında duramadı” diye öfkelenenler de var, “Senin özürünü kabul etmiyoruz” diye öfkesini sürdürenler de. Hepimiz gibi Hacı da kendini geliştirmeye çalışan biri. Ben Hacı’nın yerinde olsam... Bu son olayı bir “yol kazası” olarak kabul ederim ve kendimi geliştirmeye çalışmaktan asla vazgeçmem."