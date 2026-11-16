Utanmaz, tanıklara ulaşıyor delil karartıyor… Sarıgül kaçmadan dokunulmazlığı kalkmalı

Hürriyet’teki köşesinde Şener şunları aktardı: “Hakkındaki suçlamaları, dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmayan ‘faso fiso’ olarak yorumlayan Sarıgül, lise çağlarında taciz ettiği kadının savcılıktan serbest bırakılması sonrası evine çağırıp para verdiği ortaya çıktığı gün ‘masumiyet karinesi’ içerikli bir mesaj paylaşmış.

Utanıp susacağına hâlâ utanmazlığını sergiliyor. Mustafa Sarıgül, lise çağlarında taciz ettiği ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın şüpheli olarak ifadesini alıp serbest bırakılan aynı zamanda Sarıgül’den şikâyetçi olan G. B. ve M. B.’yi evine çağırıp para verecek kadar utanmaz olduğu gibi, soruşturmada kapsamında tanıkları etkileme ve delil karartma gibi suçları işliyor.

Bugün 30’lu yaşlarına gelen mağdur kadının ifadesi beni hiç şaşırtmadı, çünkü tam güçsüz insanların üzerine parasıyla, ilişkileriyle tahakküm kuran, onları korkutan, ‘dokunulmaz’ algısı yaratan Mustafa Sarıgül tarzı.

Kendisinden taciz nedeniyle şikâyetçi olan kızı evine çağırıp karşısında ağlayıp ‘Biz ne duruma düştük, neden böyle olduk?’ diyecek seviyeye düşmek ve ‘sus payı’ olarak poşette para vermek ancak onun yapacağı bir şey. Bunun benzerini yıllarca cinsel saldırıda bulunduğu hatta nikâh şahidi bile olduğu yakın koruması B.Ö.D.’ye de yapmıştı. Bu durum, Mustafa Sarıgül’ün kendisinden şikâyetçi olanların ve suçlarıyla ilgili ifade veren tanıkların ifadelerini değiştirmeleri için etkilemeye, baskı altına alıp korkutmaya çalıştığını gösteriyor.

Mustafa Sarıgül’ün yaptığı soruşturma kapsamında delil karartma suçunu da içeriyor. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın fezlekesi sonrası TBMM’nin elini çabuk tutup, delil karartmadan hatta yurtdışına kaçmasına imkân tanınmadan dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.”

İşte Nadim Şener'in o yazısı:

Tanıklara ulaşıyor delil karartıyor: Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı acilen kaldırılmalı!

Suçüstü yakalanıp hiçbir şey olmamış gibi davranan, dahası utanmazca savunma yaparken karşısındakini suçlayıp yalana ve iftiraya başvuranların sıralamasında birinciliği her zaman FETÖ’cüler alır. İkinci sıra ise İstanbul’u yolsuzluk ve rüşvete bağlayan; bunu şiirle, ayetle, Atatürk adıyla kapatmaya çalışan Ekrem İmamoğlu gelir.

FETÖ’cüler ve İmamoğlu’ndan sonra üçüncülüğü ise kara para aklama, rüşvet, cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen YENİ Parti’nin kurucularından Mustafa Sarıgül alır.

Hakkındaki suçlamaları dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmayan “faso fiso” olarak yorumlayan Sarıgül, lise çağlarında taciz ettiği kadının savcılıktan serbest bırakılması sonrası evine çağırıp para verdiği ortaya çıktığı gün “masumiyet karinesi” içerikli bir mesaj paylaşmış. Utanıp susacağına hâlâ utanmazlığını sergiliyor.

Bu konuya geleceğim çünkü bu soruşturmanın sağlıklı yürütülmesiyle ilgili önemli bir konu.

ÖMER SARIGÜL’DEN İFADE TALEBİ

Bugün beklenen asıl önemli gelişme Mustafa Sarıgül’ün Aylin Kotil ile evliliğinden olan küçük oğlu Ömer Sarıgül’ün savcılıkta ek ifade verecek olması.

Basına “etkin pişmanlık ifadesi verecek” şeklinde yansıdı ama bu kapsamda itirafçı olup olmayacağı kesin değil.

Ömer Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün başında olduğu suç yapılanmasını, kendisi üzerinden para aklanması konularında itiraflarda bulunmak yerine kendisini, annesini ve babasını kurtarmak amacıyla Emir Sarıgül hakkında ifade verirse şaşırmam.

ANNE OĞUL AYNI CÜMLE

Çünkü hem kendisi hem de annesi Aylin Kotil, tutuklanmadan önce savcılık ifadesinde ezberletilmiş gibi Emir Sarıgül ile ilgili şu aynı cümleyi kullanmışlardı: “...Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım.”

Her ikisi de Mustafa Sarıgül’ün kara para aklayıp aklamadığını bilmediklerini, sahip olduğu servet hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söylerken, Emir Sarıgül ile ilgili iyi şeyler duymadıklarını, yalan söyleyen ve yanında ipsiz sapsız tiplerin dolaştığına dair ifadeler verdiler.

Ömer Sarıgül’ün ifadesi basına yansıyınca gerçek amacının ne olduğu da ortaya çıkacaktır. Hatta bu ifadeyi vermesi konusunda babası Mustafa Sarıgül’ün kendisi, adamları ya da avukatları aracılığıyla bir yönlendirmesi olup olmadığını da görmüş olacağız.

TACİZ ETTİĞİ KIZA 149 BİN LİRA VERDİ

Bu şekilde yazmamın somut nedenleri var. Mustafa Sarıgül, lise çağlarında taciz ettiği ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın şüpheli olarak ifadesini alıp serbest bırakılan aynı zamanda Sarıgül’den şikâyetçi olan G. B. ve M. B.’yi evine çağırıp para verecek kadar utanmaz olduğu gibi, soruşturmada kapsamında tanıkları etkileme ve delil karartma gibi suçları işliyor.

Olayı M. B., savcılık ifadesinde şöyle anlatıyor: “28 Ekim 2026 günü üzerime atılı suçtan gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül benle iletişime geçmeye çalıştı. Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradı. Aradığı telefon numaralarından birisi kendi numarasıydı, diğer telefon numarasının ise sonu ‘62 62’ idi. Mustafa Sarıgül’den korktuğum için telefonları açmak zorunda kaldım. Konuşmamızda ağlayarak ‘Biz ne duruma düştük, neden böyle olduk?’ dedi. Daha sonra Mustafa Sarıgül’ün aracıları olan Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres ulaştılar. Mustafa Sarıgül’ün kötü durumda olduğunu, onun bilgisiyle aradıklarını söylediler. Daha sonradan Mustafa Sarıgül’ün Etiler’de, Platin Konutları’nda bulunan ikametine gittim. Bu ikamete Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildim. Daha sonradan tarafıma Emin Eres tarafından para gönderildi. Emin Eres tarafından teslim edilen poşeti açtığımda 149 bin TL civarında para verildi. Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişime geçip konuştuğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığımdan dolayı da pişmanlık duyuyorum. Son olarak belirtmek isterim ki Mustafa Sarıgül’ün ikametine ablam G.B. gelmedi.”

TAM MUSTAFA SARIGÜL TARZI

Bugün 30’lu yaşlarına gelen mağdur kadının ifadesi beni hiç şaşırtmadı, çünkü tam güçsüz insanların üzerine parasıyla, ilişkileriyle tahakküm kuran, onları korkutan, “dokunulmaz” algısı yaratan Mustafa Sarıgül tarzı. Kendisinden taciz nedeniyle şikâyetçi olan kızı evine çağırıp karşısında ağlayıp “Biz ne duruma düştük, neden böyle olduk?” diyecek seviyeye düşmek ve “sus payı” olarak poşette para vermek ancak onun yapacağı bir şey.

KORUMAYA DA ULAŞTI

Bunun benzerini yıllarca cinsel saldırıda bulunduğu hatta nikâh şahidi bile olduğu yakın koruması B.Ö.D.’ye de yapmıştı. 6 Kasım 2026 günü savcılığa ek ifade veren B.Ö.D., şikâyetçi olduğu Mustafa Sarıgül’ün serbest bırakılmasından sonra kendisine ulaşma çabasını şöyle anlatmıştı: “İlk ifademde belirtmiş olduğum Mustafa Sarıgül tarafından yapılan cinsel saldırı eylemlerini rızam olmadığını belirtmiştim. Bu zamana kadar da bu kişinin siyasi gücünden ve bağlantılarından korktuğum için her defasında sustum. Gözaltına alındığımda ifademden sonra adli kontrol ile serbest kaldım. Serbest kaldıktan sonra Mustafa Sarıgül başka bir telefondan beni arayarak benimle konuşmak istedi, ben de telefonu açıp neden aradığını sordum. Kendisi geçmiş olsun diyerek telefonu kapattı. Bu telefon görüşmemiz WhatsApp üzerinden gerçekleşmiş olup, yaklaşık 1 dakika sürdü. Daha sonradan avukatı benimle iletişime geçmek istedi, ben de kendisine cevap vermedim.”

KAÇMADAN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI

Bu durum, Mustafa Sarıgül’ün kendisinden şikâyetçi olanların ve suçlarıyla ilgili ifade veren tanıkların ifadelerini değiştirmeleri için etkilemeye, baskı altına alıp korkutmaya çalıştığını gösteriyor. Oğlu Emir Sarıgül’ün ifadesinde hem kendisi hem de iki kız çocuğu için savcılıktan koruma talebinde bulunması boşuna değil. Mustafa Sarıgül’ün yaptığı soruşturma kapsamında delil karartma suçunu da içeriyor.

Elbette hakkında bu yönden de soruşturma açılacaktır ama asıl önemlisi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığının çok hızlı ve acilen kaldırılması gerekiyor.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın fezlekesi sonrası TBMM’nin elini çabuk tutup, delil karartmadan hatta yurtdışına kaçmasına imkân tanınmadan dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.