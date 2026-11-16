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ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

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ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

ASELSAN, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıkları sanatla yeniden hayata döndürdüğü "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Projesi Sanat Koleksiyonu"ndan 5 seçkiyi, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) sergiliyor. Projede, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise geri kazanımının sağlanmasını kapsayan vizyon çerçevesinde çalışıldı.

#1
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

ASELSAN, çevreye ve insana değer odaklı sürdürülebilirlik anlayışıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için operasyonlarında ve stratejilerinde bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımını ön planda tutarken sürdürülebilirliği kurumsal düzeyde değerlendiriyor.

#2
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

Şirket, bu kapsamda dünyanın iklim gündemi için Antalya'da buluştuğu COP31'e, 50'nci yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği ve kendi sektöründe bir ilk olan, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıkları sanatla yeniden hayata döndürdüğü İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Projesi Sanat Koleksiyonu'ndan 5 seçkiyle Green Zone COPArt alanında yerini aldı.

#3
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

ASELSAN'ın dünya savunma sanayisi sektöründe ilk olan projesi kapsamında, Türkiye, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan ve Rusya'dan 30 sanatçı tonlarca atığı işleyerek 31 sanat eserine dönüştürdü.

#4
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

Projede, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise geri kazanımının sağlanmasını kapsayan "Sıfır Atık" yaklaşımıyla gelecek nesillere sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir şehirler miras bırakılması vizyonu çerçevesinde çalışıldı.

#5
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

SANAT VE TEKNOLOJİ BİR ARADA ASELSAN, metal, elektronik ve plastik bileşenleri, oyun değiştirici teknolojilerin isimlerinden hareketle yeni bir forma kavuşturdu.

#6
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

Uluslararası sanatçıların özgün yorumlarıyla şekillenen eserler, yalnızca malzemeyi değil düşünceyi, üretim anlayışını ve sorumluluğu da dönüştürdü. Eserlerin isimleri ve görünüşleri ASELSAN'ın "biyomimikri" (doğadan ilham alan ve sürdürülebilirlik odaklı bir tasarım yöntemi) mühendisliğinden ilhamla belirlendi. Eserler, IDEF 2025'te, bu yıl Sıfır Atık Forumu'nda, 2025 ve 2026 yıllarında Türkiye Kültür Yolları Festivali kapsamında birçok ilde sergilendi.

#7
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

Küresel ölçekte bir teknoloji markasına dönüşümü hedefleyen "aselsaneXt" programı kapsamında yeşil dönüşüm faaliyetlerini kararlılıkla yürüten ASELSAN, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ilerliyor.

#8
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde zirvedeki yerini koruyan ASELSAN, London Stock Exchange Group Sürdürülebilirlik Endeksi'nde savunma sanayisi alanında lider konumuyla globalde de pek çok başarıya imza atıyor.

#9
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

ASELSAN 14 TON KOMPOST ÜRETİMİNE ULAŞTI Şirket, 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde 2019'da başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmasından bu yana tüm atıklarının yüzde 87'sini geri dönüştürdü. ASELSAN böylece 14 ton kompost üretimine ulaştı.

#10
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

Su verimliliği alanında da önemli adımlar atan ASELSAN, "CDP Su Yönetimi"nde lider seviyesindeki puanıyla öne çıkıyor. Ayrıca ASELSAN, Türkiye'nin Mavi Su Verimliliği Belgesi'ne sahip ilk şirketlerinden biri olarak kişi başı su tüketiminde bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 28 ve peyzaj sulama suyu tüketiminde yüzde 34 tasarruf sağladı.

#11
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

GÜNEŞİN GÜCÜNÜ ÜRETİME TAŞIYOR Sürdürülebilir üretim odağında enerji verimliliğine büyük yer veren ASELSAN, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerini hayata geçirdi. GES'lerin ASELSAN'ın enerji maliyetlerinin azaltılmasına ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

#12
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

ASELSAN, enerji verimliliği çalışmaları kapsamında da altyapı ve varlık modernizasyonu, dijitalleşme ve akıllı operasyonlar, kültürel ve davranışsal dönüşüm ile 35 gigavatsaat enerji tasarrufu ve 15 bin ton karbondioksit emisyon azaltımı sağladı.

#13
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

Yapımına 2025'te başlanan Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi Oğulbey Teknoloji Üssü'nün de bittiğinde tamamıyla yenilenebilir enerjiye dayanan, enerji verimliliğiyle dizayn edilmiş, yeşil doğaya uygun bir tesis olması öngörülüyor.

#14
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

Teknopark İstanbul'daki yerleşkesini "LEED Sertifikası" ile çevre dostu yapı haline getiren ASELSAN'ın binek araç filosunun yüzde 34’ü elektrikli araçlardan oluşuyor. Bunun 2030 için yüzde 100 hale getirilmesi hedefleniyor.

#15
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

Çalışanların çevre dostu alternatiflere teşvik edilmesi için de teknoloji üslerinde yer alan elektrikli araç şarj istasyonu sayısı da 191'e çıkarıldı.

#16
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

ASELSAN’ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek" koleksiyonundan kareler…

#17
Foto - ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

ASELSAN’ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek" koleksiyonundan kareler…

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