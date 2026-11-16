ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti
ASELSAN, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıkları sanatla yeniden hayata döndürdüğü "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Projesi Sanat Koleksiyonu"ndan 5 seçkiyi, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) sergiliyor. Projede, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise geri kazanımının sağlanmasını kapsayan vizyon çerçevesinde çalışıldı.