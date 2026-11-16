ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti

Uluslararası sanatçıların özgün yorumlarıyla şekillenen eserler, yalnızca malzemeyi değil düşünceyi, üretim anlayışını ve sorumluluğu da dönüştürdü. Eserlerin isimleri ve görünüşleri ASELSAN'ın "biyomimikri" (doğadan ilham alan ve sürdürülebilirlik odaklı bir tasarım yöntemi) mühendisliğinden ilhamla belirlendi. Eserler, IDEF 2025'te, bu yıl Sıfır Atık Forumu'nda, 2025 ve 2026 yıllarında Türkiye Kültür Yolları Festivali kapsamında birçok ilde sergilendi.