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Gündem Denizolgun, ihraç edilen başkana, ByLock’çu doktora işaret etti! Adli Tıp’ta hala kripto FETÖ’cüler var!
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Denizolgun, ihraç edilen başkana, ByLock’çu doktora işaret etti! Adli Tıp’ta hala kripto FETÖ’cüler var!

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Denizolgun, ihraç edilen başkana, ByLock’çu doktora işaret etti! Adli Tıp’ta hala kripto FETÖ’cüler var!

2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam eden Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, “Kozinoğlu ve Denizolgun için 'doğal ölüm' diyen Adli Tıp raporları ne kadar güvenilir?” başlıklı haber üzerine yaptığı açıklamada; kurumun önemli yerlerini FETÖ’nün güçlü olduğu vakitlerde ele geçiren kripto kişilere dikkat çekti.

Çok üzücü ama asıl gerçek budur” diyen Denizolgun, “Adli Tıp Kurumu’nun içinde elbette dürüst ve vatansever insanlar da muhakkak vardır. Burada eleştiri yapılan konu, kurum olarak Adli Tıp Kurumu değildir. Burada asıl dikkat çekilmesi gereken nokta, ATK içinde önemli yerleri FETÖ’nün güçlü olduğu vakitlerde ele geçiren kripto kişilerdir. Bu kripto kişiler sebebiyle, gerçeklerin yıllardır örtülmeye çalışıldığı da yadsınamaz bir hakikattir” dedi.

“BİRİ BYLOCKÇU ÇIKMIŞTI, ATK BAŞKANI DA İHRAÇ EDİLMİŞTİ”

Akit’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Süleyman Denizolgun şunları söyledi: “Hatırlayın, amcamın çoğu verilerinin, bulgularının yok edildiği, gizlendiği 10 sene önceki ilk rapora imza atan doktorlardan biri ByLockçu çıkmıştı. Yine o dönem ATK Başkanı olan kişi de ihraç edilmişti. Amcamın 10 sene önce çıkan raporuyla, Kasım ayında yeni çıkan ama kesin olmayan bu raporu arasındaki farklar dahi; zaten ATK içinde nelerin döndüğünün ispatı durumundadır. Bakırköy Başsavcılığımız, amcamın dosyası ile ilgili olarak evrakta sahtecilik suçuyla 3 ATK yüksek yetkilisi hakkında soruşturma başlattı. ATK tarafından Kasım ayında çıkan rapora, Başsavcılığımız da itibar etmeyerek çelişkileri ortaya koyan sorular sorarak; ek rapor talebinde bulundu. Ek rapor sonrasında da dahi, çıkan rapor kesin rapor olmayacak. Ek rapor sonrasında, ATK genel kurulu da çok kişili ve çok imzalı olarak amcamın dosyası hakkında rapor verecek. Şayet ATK içinde halen kripto kişiler varlığını ve etkisini devam ettiriyorsa, Yüce Devletimizin gereğini yapacağından hiç şüphemiz yoktur

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