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Sarıgöl’de kurtuluş coşkusu

Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:05
Sarıgöl’de kurtuluş coşkusu

Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı. İlçenin esnafları iş yerlerini bayraklarla donatırken kurtuluş coşkusu tüm ilçeye yansıdı.


Sabahın ilk saatlerinde üç pare atılan top atışlarıyla başlayan törenler, Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile birlikte belediye zabıta ekiplerince gönderlere bayrak çekildi.


Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı nedeniyle günün anlamını belirten konuşmayı Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk yaptı. Atatürk ve kahraman Mehmetçiğin büyük özverileriyle on binlerce şehit verilerek yurdun işgalcilerden kurtarıldığını kaydeden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Kurtuluş Savaşınında büyük zafer 26 Ağustos 1922 sabahı taarruz ile başlayan 30 Ağustos’ta cephedeki büyük savaş kazanılmış, düşman artık kaçmaya başlamış. Sarıgöl’e Eşme üzerinden gelen Türk birlikleri tarafından 4 Eylül 1922 günü düşmandan kurtarıldı. Bu nedenle Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihe şanlı bir zafer bırakan kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Tüm Sarıgöllü hemşehrilerimin de kurtuluş bayramını kutluyorum." dedi.


Törende Atatürk Ortaokulunda iki öğrenci şiir okurken, Sarıgöl Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından ’Kurtuluşun Kadın Kahramanları’ Zeybek gösterisi sunuldu. Kutlamalar kapsamında Sarıgöl’de Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Şengel ve dernek üyeleri ile ilçedeki şehit aileleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünde misafir edilerek ağırlandı. Mahallelerdeki şehit aileleri de İlçe Jandarma Komutanlığı’nda misafir edilerek ağırlandı.


Törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Sarıgöl’deki siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



Erkan Akçay’dan kutlama mesajı


MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erkan Akçay yayımladığı mesajında, "Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla Anadolu’nun dört bir tarafı işgal edilmiştir. Bağımsızlık ve özgürlüğünden asla taviz vermeyen Türk Milleti, Mustafa Kemal’in önderliğinde Kurtuluş Savaşını başlatmıştır. Kurtuluş Savaşımızın en önemli halkası olan Büyük Zafer 26 Ağustos 1922 sabahı taarruz ile başlamış, 30 Ağustos’ta cephedeki büyük savaş kazanılmış, 4 Eylül’de Sarıgöl, 8 Eylül’de Manisa düşman işgalinden kurtulmuş, 9 Eylül’de düşman Ege kıyılarından denize dökülmüştür. Büyük Türk Milleti her ne şart altında olursa olsun bağımsızlık ve özgürlüğünden asla taviz vermemiştir. Bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini her şeyin üzerinde tutarak bunun için büyük mücadeleler vermiş olan Büyük Türk Milleti ebediyen bu topraklar var olacaktır. Vatan bölünmeyecek; ezan dinmeyecek; bayrak inmeyecektir. Bilinmelidir ki; Bilge Han’ın ’Ey Türk! Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir’ sözü, tarihimizden miras ’Devlet-ebed-müddet’ ilkesi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözü sadece hüsnüniyet dilekleri değildir. Aynı zamanda binlerce yıllık tarih tecrübesinin ve sarsılmaz irademizin ifadeleridir. Kurtuluş Savaşının en önemli halkalarından biri de Alaşehir Kongresidir. 16 Ağustos 1919-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında Alaşehir’de toplanan kongre Kurtuluş mücadelesinin ilk defa organize edildiği kongrelerden biridir. Batı Anadolu’da Yunan işgaline karşı direnişin son durumunu gözden geçirmek ve teşkilatlanmayı tamamlayabilmek amacıyla toplanan Alaşehir Kongresi’nde delege olarak Sarıgöl’ü temsil eden Ethem Hoca (Sarıhan) ve Mazlum Bey’i (Ulu) bir defa daha rahmet, minnet ve şükran ile anıyoruz. Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor, muhterem Sarıgöl halkımıza selam ve saygılarımı sunuyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene!" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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