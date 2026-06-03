Yaz aylarındaki sivrisinek kâbusu tamamen bitiyor! Pencere kenarına bunu koyan, tam üç ay bayram ediyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte evleri havalandırmak için açılan pencereler, sivrisinek istilasını da beraberinde getiriyor. Gece uykularını bölen vızıltılara ve kaşıntılı ısırıklara karşı genellikle kimyasal içerikli spreyler, tabletler veya losyonlar tercih edilse de, uzmanlar bu maddelerin kapalı alanlarda solunmasının çocuklarda ve alerjik bünyelerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Sağlığa zararsız ve bitkisel çözümlere yönelen kullanıcılar için sivrisineklerin koku alma duyularını felç ederek evden uzak tutan en etkili ve doğal yöntemler ortaya çıktı.