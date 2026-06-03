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Yeniakit Publisher
Kene bir can daha aldı! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti
AA Giriş Tarihi:

Kene bir can daha aldı! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Havva Dursun'a yaşamını yitirdi.

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Foto - Kene bir can daha aldı! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen evli ve 2 çocuk annesi Havva Dursun'a kene tutundu.

#2
Foto - Kene bir can daha aldı! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

#3
Foto - Kene bir can daha aldı! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Dursun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#4
Foto - Kene bir can daha aldı! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Yakınları tarafından teslim alınan Dursun'un cenazesinin, Akıncılar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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