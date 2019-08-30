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Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı: "Bakanımızdan TMO’yu devreye sokmasını, kuru üzüm avans fiyatlarını acilen açıklamasını istiyoruz’’

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye geçtiğimiz günlerde Manisa’da açıkladığı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatıyla ilgili, "Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz" sözlerini hatırlatarak, tüccarların şu anda 8 ile 8.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:30
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı: "Bakanımızdan TMO’yu devreye sokmasını, kuru üzüm avans fiyatlarını acilen açıklamasını istiyoruz’’

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye geçtiğimiz günlerde Manisa’da açıkladığı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatıyla ilgili, "Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz" sözlerini hatırlatarak, tüccarların şu anda 8 ile 8.5 TL arasında fiyatlar verdiğini ve üreticinin mağdur olduğunu söyledi.


Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, tüccarların açıklanan kuru üzüm fiyatlarının altında alım yaptığını belirterek, Bakan Bekir Pakdemirli’ye çağrıda bulundu. Bakan Pakdemirli’nin "Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz" sözlerinin çiftçiler tarafından sevinçle karşılandığını söyleyen Ülgen, "Bakan Pakdemirli tarafından açıklanan kuru üzüm taban fiyatına rağmen tüccarlar tarafından 8-8.5 TL arasında fiyatlar veriliyor. Bu yıl yaş üzüm fiyatları üreticiyi memnun etmedi. Şu an 2-4 TL arasında alımlar yapılmakta. Yaş üzümde istediğini bulamayan üzüm üreticileri hava sıcaklarından yararlanmak için üzümlerini kurutma yönüne başladı. Ancak bu kez de tüccarlar 10 TL’lik taban fiyata rağmen 8-8.5 TL arasında fiyatlar teklif ediyor. Sarıgöl Ziraat Odası olarak Sayın Bakanımızdan TMO’yu devreye sokmasını, ayrıca TARİŞ’in de alacağı kuru üzüm avans fiyatlarını acilen açıklamasını istiyoruz’’ dedi.


Sarıgöl’de üzüm üreticileri üzümlerini boş buldukları alanlara ve Alaşehir çayı çevresine sermeye başladı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:30
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