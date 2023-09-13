Sarıgöl Vadisi Boğa Güreşleri Festivali: Tek boynuzuyla şampiyon oldu

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali'nde tek boynuzu ile rakiplerini yenen Yılmaz Köse'ye ait 800 kilo ağırlığındaki 'Karagöz' isimli boğa, birinci oldu.



Sarıgöl Vadisi'ndeki 10 köy muhtarlığınca Dutluk mevkisinde 3'üncü Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali yapıldı. 'Orta boy', 'büyük orta', 'başaltı' ve 'baş' kategorilerinde 34 boğanın arenaya çıktığı festivale, tek boynuzlu boğa 'Karagöz' damgasını vurdu. Toplam 180 bin TL para ödülü dağıtılan güreşlerde; 'baş' kategorisinde mücadele eden 5 yaşında ve 800 kilo ağırlığındaki 'Karagöz', rakiplerini yenerek finale kaldı. Kategorisinde karşılaştığı 3 boğayı tek boynuzuna rağmen yenip, bir ilki yaşatan 'Karagöz', finalde kendisi gibi 800 kilo ağırlığındaki Seyfettin Demirci'ye ait 'Balyoz' isimli boğa ile 7 dakika güreşti. 'Karagöz', finalde de rakibini yenerek, festivalin 'baş boğası' unvanını aldı. Şampiyon boğanın sahibi Yılmaz Köse, 40 bin lirayla ödüllendirildi. Seyirciler, güreşin ardından tek boynuzlu 'Karagöz'ü dakikalarca alkışladı.



'KARAGÖZ'ÜME GÖZÜM GİBİ BAKTIM'

ÖNE ÇIKAN VİDEO



Yılmaz Köse, en büyük tutkusunun boğa beslemek olduğunu belirterek, festivalde rakiplerini yenen boğası ile gurur duyduğunu söyledi. Köse, "Damızlık ve boynuzu kırık olarak geçen yıl satın aldı ve 1 yıl boyunca bakımını yaparak, büyük bir özenle besledim. Tek boynuzlu olmasına rağmen güreşmeyi sevdiğini fark edince, gerekli olan antrenmanları yaptırmaya başladım. Günde 5 kilometre koşu ve yürüyüş yaptırdım. Beslenmesi ve kuvvetlenmesi için her gün düzenli olarak ot, arpa, üzüm ve incir kurusu, yumurta yedirdim. 'Karagöz'üme adeta gözüm gibi baktım, onu güreşlere hazırladım" dedi.