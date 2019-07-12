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Sarıgöl Sağlık Müdürlüğünden arı sokmalarına karşı uyarı

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürülüğü, ilçede son bir haftada arı sokması sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyleböcek ısırması ve arı sokması konusunda uyarılarda bulundu.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:31
Sarıgöl Sağlık Müdürlüğünden arı sokmalarına karşı uyarı

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürülüğü, ilçede son bir haftada arı sokması sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyleböcek ısırması ve arı sokması konusunda uyarılarda bulundu.


Manisa’nın Sarogöl ilçesinde bir haftada iki kişinin arı sokması nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Türkiye’de her 10 yetişkinden birinde böcek sokması alerjisi bulunduğunu, böceklerin en tehlikeli ve öldürücü olanları ise arılar olduğunu belirten Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü Doktorlarından Dr. Fatma Çelik, "Özellikle yaz aylarında sık sık arı sokmaları ile karşılaşılabiliyor. Arı sokması sonrasında yaşanan arı alerjisi belirtileri ise alerjinin erken teşhis edilmesi açısından oldukça önem taşıyor. Arı sokmalarında küçük kaşıntılar olabilir. Bunlar genellikle 24 saat içinde kaybolurlar. Bazen de iki gün içinde ortaya çıkan kızarıklık ve kabartılar olabilir. Bunlar iki ile yedi gün arasında kaybolur. Arı alerjileri belirtileri ise kendisini kurdeşen, anjiödem ve aniden fenalaşma gibi şeklinde gösterebilir. Hatta bu reaksiyonlar ölüme bile yol açabilirler. Arı alerjisi belirtileri hemen olabildiği gibi 1-2 saat sonra da kendini gösterebilir. Boğazda ödem, ses kısıklığı, nefes darlığı, şokla birlikte dolaşım bozuklukları ortaya çıkabilir. Arı alerjisine bağlı ölüm olayları genellikle 50 yaşın üstündeki erkeklerde daha fazladır" dedi.


Anafilaksi’nin alerjik bir reaksiyon olduğunu belirten Dr. Çelik, "Arı sokması sonucu kana karışan arının zehrine karşı vücudumuz anormal yanıt verir. Sokmadan sonra dakikalar içerisinde hastaların cildinde yaygın kızarıklık, kaşıntı, yüzde ve dudakta şişlik, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkıntı hissi, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, bayılma, karın ağrısı, kusma ve sonunda koma gelişimine kadar gidebilen bulgular ortaya çıkabilir. Hastanın duyarlılığına göre klinik bulgular ve bu bulguların şiddeti farklılık gösterebilir. Tedavi edilmediğinde ise ölümle sonuçlanabilir. Arı sokmalarında en yakın sağlık kuruluşlarına müracaat edilmelidir" ifadelerini kulllandı.


Arı sokması sonrası uygulanan tedavi yöntemlerini anlatan Dr. Çelik, "Arı sokmasıyla anafilaksi geçiren hastalar için aşı tedavisi bir şanstır. Bu şans mutlaka kullanılmalıdır. Hastalar mutlaka deneyim sahibi alerji ve immünoloji uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve gerekiyorsa aşı tedavisi başlanmalıdır" dedi.


Arı sokmasından korunmak için koruyucu tedavinin çok önemli olduğunu Belirten Dr. Çelik, "Şayet bahçede veya tarlada çalışıyorsanızuzun çorap, eldiven ve mutlaka ayakkabı giyilmeli arı sokmasına karşı sizi koruyabilir. Evin çevresinde bulunan arı kovanları kaldırılmalı veya evden uzak bölgelere kovanlar bırakılmalıdır. Yaz aylarında evlerde yapılan reçeller, pekmezler güneşe konulduğunda, yaban arıları gelebileceğinden bunlar kapalı olarak saklanmalıdır. Arı alerjisi olanların parlak ve çiçekli giysileri giymemeleri, parfüm kullanmamalarını önermekteyiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:31
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