Sarıcam'da eğitime güçlü destek
Aktüel

Sarıcam'da eğitime güçlü destek

Sarıcam'da eğitime güçlü destek

Sarıçam Belediyesi, Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yürütülen “Yarının Köyleri Projesi” kapsamında Sarıçam ilçesinin merkeze uzak mahallerinde yaşayan çocuklara yönelik İngilizce kursu açıldı.

İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirilen kursun ilk etabına 84 kursiyer katıldı. İki ay sürecek eğitim programında çocuklara temel İngilizce eğitimi verilirken, kursların yıl boyunca farklı etaplarla devam edeceği belirtildi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ, KIRSAL KALKINMANIN TEMELİDİR”

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, proje kapsamında yaptığı açıklamada eğitimin yalnızca şehir merkezlerinde değil, kırsal alanlarda da aynı imkânlarla sunulmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Uludağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi “Çocuklarımızın nerede doğdukları değil, ne hayal ettikleri önemlidir. Sarıçam’da eğitimde fırsat eşitliğini bir slogan değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kırsal mahallelerimizde yaşayan evlatlarımızın da yabancı dil öğrenebildiği, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiği bir Sarıçam hedefliyoruz. Yarının Köyleri Projesi ile çocuklarımızın dünyaya daha güçlü bir pencereden bakmalarını sağlıyoruz” dedi.

 

KIRSAL KALKINMADA İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM

Yarının Köyleri Projesi’nin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da önceleyen bir vizyon taşıdığını vurgulayan Başkan Uludağ, özellikle çocuklara yapılan her yatırımın Sarıçam’ın geleceğine yapılan yatırım olduğunun altını çizdi.

Sarıçam Belediyesi, önümüzdeki süreçte kırsal mahallelerde eğitim, teknoloji ve sosyal gelişimi destekleyen projelere hız kesmeden devam etmeyi hedefliyor.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN ULUDAĞ’A TEŞEKKÜR

Kursa katılan öğrenciler, kendilerine sunulan bu eğitim imkânından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

 

Kursa katılan 8. sınıf öğrencisi Elanur Kesin daha önce açılan kurslara da katıldığını belirterek, İngilizce kursunun kendileri için çok değerli ve verimli olduğunu söyledi.

7. sınıf öğrencisi Yağmur Ünal ise Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’a teşekkür ederek, kurs sayesinde ders notlarında gözle görülür bir yükselme olduğunu kaydetti.

