Tansiyon düşüyor: Yüksek tansiyonu düşürmek için sabahları yapılması gereken 5 şey

Evde sabah saatlerinde yapın! Neyse ki, kan basıncınızı bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak doğal yollarla düşürebilirsiniz. Houston’daki UTHealth’te McGovern Tıp Fakültesi’nde spor kardiyoloğu olan John Higgins, “Bu değişiklikleri kan basıncınızın yüksek olduğu sabah saatlerinde denemek, başlamak için özellikle iyi bir zamandır” diyor. Dr. Higgins, sabahın aynı zamanda inme veya kalp krizi gibi kardiyak olayların meydana gelme olasılığının daha yüksek olduğu zaman olduğunu da ekliyor. Bazen bu kalp sorunları kısmen sabahları yükselen kan basıncından kaynaklanabilir. Bu yazıda, ister yüksek tansiyon teşhisi konmuş, ister sadece kalp sağlığına önem veren biri olun, yüksek tansiyonu düşürmek için en iyi sabah alışkanlıklarını öğrenebilirsiniz. 1. Kafein Tüketimini Sınırlayın! Bunu söylemekten nefret ediyorum ama sabah içtiğiniz kahve sağlıksız bir şekilde yüksek tansiyona neden olabilir – özellikle de birkaç fincan içiyorsanız. Bunun nedeni, kafeinin bir uyarıcı olması ve size enerji vermesinin yanı sıra kan basıncını da yükseltebilmesidir. Bunun kesin nedeni tartışmaya açık olsa da, bazı uzmanlar kafeinin arterleri genişletmeye yardımcı olan bir hormonu bloke edebileceğine inanıyor. Mayo Clinic’e göre ise kafeinin böbrek üstü bezlerinizin daha fazla adrenalin salgılamasına neden olabileceğine inanıyor. 2. Dengeli Bir Kahvaltı Yapın! Kahvaltıyı atlama alışkanlığınız mı var? Bu öğünü atlamak aslında kan basıncınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Aslında, International Journal of Hypertension’da Mart 2022’de yapılan bir meta-analize göre, kahvaltıyı atlamak yetişkinlerde hipertansiyona neden olabilmektedir. Ve sadece ne zaman yediğiniz değil, ne yediğiniz de aynı derecede önemlidir. Dr. Higgins, örneğin fındık ve meyve içeren az yağlı yoğurtlu bir parfenin, çeşitli nedenlerle daha iyi kan basıncını destekleyen harika ve dengeli bir kahvaltı olduğunu söylüyor. Birincisi, kuruyemişler omega-3’ler veya sağlıklı yağlar açısından zengindir. Dr. Higgins, günde sadece bir fincan kuruyemişin (ceviz, badem veya fındık gibi) sistolik kan basıncında 8 mm Hg’ye kadar düşüş sağlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca kivi, muz ve portakal gibi meyvelerin de kan basıncını düşürdüğünü söylüyor. 3. Şekeri Atlayın Çöreklerden hamur işlerine ve mısır gevreğine kadar, en sevdiğiniz kahvaltılık yiyecekler ne yazık ki ilave şekerlerle dolu olabilir. Ve çok fazla şeker kan basıncınızı etkileyebilir. Dr. Higgins, “Şeker yemek – özellikle de yüksek fruktozlu mısır şurubu – vücudunuzdaki aldosteron hormonu ve peptit endotelin ile ilgili yolları etkileyebilir, bunların her ikisi de kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur” diyor.