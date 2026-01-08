Tansiyon düşüyor: Yüksek tansiyonu düşürmek için sabahları yapılması gereken 5 şey

Ayrıca Dr. Higgins, “yüksek kan şekeri seviyeleri aterosklerozla (arterlerinizde plak birikmesi) ilişkilidir, bu da daha sert arterlere ve nihayetinde kan basıncında yükselmelere yol açacaktır” diyor. Bunu önlemek için, her gün yediğiniz ve içtiğiniz ilave şeker miktarını sınırlayın. Kahvaltı barları, yoğurtlar ve tahıl gevrekleri gibi genellikle tatlandırıcı eklenmiş şeyleri yerken özellikle dikkatli olun. 4. Düzenli Egzersiz Yapın Yorucu bir egzersiz kan basıncı değerlerinizi geçici olarak yükseltse de, sabahları egzersiz yapmak genel olarak sağlıklı kan basıncını desteklemek için harika bir yoldur. Dr. Higgins, haftada iki buçuk saat orta yoğunlukta aerobik egzersiz (veya 75 dakika yüksek yoğunlukta aerobik egzersiz) ve/veya 90 ila 150 dakika kuvvet antrenmanının kan basıncını 5 mm Hg kadar düşürebileceğini söylüyor. 5. Sabah hareketler Yapın Vücudunuzun rahatlamasını sağlamak – özellikle günün başlangıcında – kan basıncı seviyeleriniz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Harvard Health Publishing’e göre bu, bir hareket uygulaması ile başarılabilir. Maryland Üniversitesi Tıp Sistemine göre, hafif yüksek tansiyonu olan kişilerde yapılan çalışmalarda sistolik ve diyastolik kan basıncının düştüğü görülmüştür. Harvard Health Publishing’e göre bu durumda işe yaramasının nedenlerinden biri vücudunuz daha fazla nitrik oksit üretmeye teşvik edillmesidir, ki bu da kan damarlarınızı genişletmeye ve böylece kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Dr. Higgins’e göre, günün herhangi bir saatinde kan basıncını düşürmek için meditasyon ve nefes tekniklerini kullanabilirsiniz, ancak sabah meditasyonu güne sakin bir şekilde başlamak için özellikle yararlı olabilir. Ayrıca Biraz su içmek, nefes egzersizleri, yürüme gibi fiziksel aktiviteler, 10 dakika süre ile düz uzanma, başı soğuk suyla yıkamak, stres yönetimi yapmak ve limonlu su ya da ayran içmek tansiyonun düşmesine yardımcı olur. Tansiyon Neden Düşer? Vücudun aşırı düzeyde susuz kalması, sağlıksız- dengesiz beslenme, alınan bazı tansiyon, kalp, idrar söktürücü ilaçları, uzun süre hareketsiz kalmak, uzun süre sıcakta kalmak, kalp yetmezliği, damar genişlemeleri de düşük tansiyon neden olur sorusunun yanıtlarından sayılabilir.