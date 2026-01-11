Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'dan gazeteciler onuruna yemek

Gazeteciler onuruna Adana Dedeman Otel’de düzenlenen programa, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Engin Kanber, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ceyhun Özer, Ceyhan Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı Osman Yavuz, Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, Milliyetçi Hareket Partisi Sarıçam İlçe Başkanı Eyüp Akbulut ile çok sayıda gazeteci ve basın çalışanı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir yaptı. Sarıçam Belediyesi ve Belediye Başkanı Bilal Uludağ’a basına verdikleri değer ve düzenlenen organizasyon dolayısıyla teşekkür eden Esendemir konuşmasında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün anlam ve önemine ve basın çalışanlarının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki rolüne dikkati çekti.

Daha sonra konuşan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ “Basın hakkın sesi, halkın vicdanı ve bu şehrin hafızasıdır. Gördüğünü yazan, doğruyu arayan, gerektiğinde eleştiren ama her zaman kamu yararını gözeten basın çalışanlarımız, Sarıçam’da ortaya koyduğumuz her hizmetin ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

“BASINIMIZLA ARAMIZDA KOPMASI MÜMKÜN OLMAYAN BİR BAĞ VARDIR”

Sarıçam’da hayata geçirilen her çalışmada basının emeği ve katkısının bulunduğuna vurgu yapan Başkan Bilal Uludağ konuşmasında şu ifadeleri kullandı “Attığımız her adımda, yaptığımız her hizmette, ortaya koyduğumuz her eserde sizlerin izi, katkısı ve emeği vardır. Bizler sahada çalışırken sizler bu emeği vatandaşımıza taşıyor, görünür ve kalıcı hale getiriyorsunuz. Bugün burada aynı sofrada buluşabilmek, aramızdaki kopması mümkün olmayan gönül bağının en somut göstergesidir. Yol yaparken, park açarken, bir gencin elinden tutarken, bir sporcuya destek olurken her zaman yanımızda basın çalışanlarımızı görüyoruz. Siz yazdığınızda, siz anlattığınızda emeklerimiz şehirle buluşuyor, hikâyemiz anlam kazanıyor. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyiki yanımızdasınız” diye konuştu.

Programda ayrıca, geçtiğimiz 2025 yılı içerisinde hayatını kaybeden basın mensupları da unutulmadı. Meral Kara Delen, Ruhi Yangın, Bülent Çelikten, Kerim Hoşfikirer ve Suat Hayri Akarçay’ın anısına, ailelerine Başkan Bilal Uludağ tarafından birer plaket takdiminde bulunuldu.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.