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'Sarı Yelekliler' rüzgarı Avrupa'yı yeniden sarıyor! Belçika'da ikinci dalga!

Belçika’da başkent Brüksel ve Anvers gibi büyük şehirlerin yanı sıra Genk kentinde düzenlenen Sarı Yelekliler eylemlerinde 52 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

23 Aralık 2018 Pazar 00:02
'Sarı Yelekliler' rüzgarı Avrupa'yı yeniden sarıyor! Belçika'da ikinci dalga!

Belçika’da gün boyu süren Sarı Yelekliler eyleminde 52 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Başkent Brüksel ve Anvers gibi büyük kentlerin yanı sıra Genk kentinde de Sarı Yelekliler eylem düzenledi. Belçika-Fransa arasındaki E17 otoyolunu kapatan göstericiler, Belçika ile Fransa arasındaki sınır kapısında giriş ve çıkışları engelledi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de ise Sarı Yelekliler'in eyleminde polis göz açtırmadı. 30 polis aracı ve bir helikopterle güvenlik önlemi alınan eylemde, göstericilerden daha çok polis bulunması dikkat çekti. Brüksel’de 2 kişi gözaltına alındı.

Meiser Meydanı'nda toplanan Sarı Yelekliler, "Diz çökmekten yorulduk. Hükümet etkisiz politikalar yürütüyor ve bedelini biz ödüyoruz" yazılı broşürler dağıttı. Eylemciler, polisin geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezindeki Rogier metro istasyonuna doğru yürüyüşe geçti. Grubu çevreleyen polis, göstericileri tek tek aradıktan ve fotoğraflarını çektikten sonra geçişlerine izin verdi. Sarı Yelekliler adına konuşan Jessica Chanpagne, “Biz buraya hakkımız ve adalet için geldik. Ama maalesef yürüme ve hakkımızı alma eylemine müsaade verilmiyor. Yürüyüşe geçeceğim anda etrafımız polislerle çevrildi ve yürüyüş yapmamız engellendi. Genellikle polisler bize insafsızca davranıyorlar. Kimlik kartlarımızı kontrol edip, fotoğrafımızı çekip üstümüzü aradılar. Yürüyüş yaptığımız için fişlendik. Halbuki hiçbir olay olmadığı halde” ifadelerini kullandı.

Anvers şehrinde 50 kişi gözaltına alındı

Belçika’nın Flaman bölgesinde yer alan Anvers kentinde ise 100'den fazla kişinin katıldığı Sarı Yelekliler eyleminde 50 kişi gözaltına alındı. Trafiği kapatmak isteyen 50 kişinin gözaltına alındığını belirten Anvers polisi, “Sarı Yelekliler'in eylemi izinsizdi. Resmi izni olmadan eylemde bulunan Sarı Yelekliler'in trafiği aksatması nedeniyle 50 kişi gözaltına alındı" dedi.

Genk kentinde Esso benzinliği önünde eylem yapan Sarı Yelekliler ise düzenledikleri basın toplantısında haftaya tekrar eylemde bulunacaklarını belirtti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 00:02
  1. sarı Yelekliler
  2. belçika

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