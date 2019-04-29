Sarı yelekliler pes etmiyor! Polis terör estiriyor

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un perşembe günü taleplerine ilişkin yaptığı açıklamaları yetersiz bulan sarı yelekliler, gösterilerin 24’üncü haftasında yine sokaklara döküldü. Paris’te Montparnasse Meydanı’nda toplanan göstericiler, İtalya Meydanı’na kadar yürüdü. Bir grup eylemci de TF1 ve BFMTV kanallarının Paris’teki merkezlerinin önünde protesto eylemi yaptı.

Strazburg’da gerginlik

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösterilerde 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Strazburg’da ise Bordeaux Meydanı’nda gösteri düzenleyen eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, taş ve şişe atan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi. Eylemde 26 kişinin gözaltına alındığı ve birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nden (RSF) yapılan yazılı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinin başladığı günden bu yana 90’a yakın gazetecinin polis şiddetine maruz kaldığı vurgulanmıştı. Açıklamada, polise, gazetecilere ve basın özgürlüğüne saygı duyma çağrısında bulunulmuştu. RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, yaptığı açıklamada, “Gazetecilere yönelik polis şiddetinin artması ürpertici” demişti.