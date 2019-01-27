'Sarı Yelekliler' Kuveyt'te!

Fransa’da akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla başlayan “Sarı Yelekliler” eylemleri Kuveyt’e de sıçradı.

Bakanlık çalışanları 'sarı yelek' giydi

Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım'da başlayan, ardından Belçika, Hollanda, İsrail gibi ülkelere de sıçrayan Sarı Yelekliler eylemleri bu kez de Kuveyt’te gerçekleşti. Kuveyt’te Elektrik ve Su Bakanlığı çalışanları, sarı yelek giyerek çalışma saatlerini protesto etti. Göstericiler, sabah 8’den 7’ye çekilen işbaşı saatlerinin adaletsiz olduğunu belirterek, eski sisteme geri dönülmesini talep etti.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ve daha sonra Macron hükümetine yönelik isyana dönüşen "Sarı Yelekliler"in eylemleri sırasında can kayıpları yaşanmış, yüzlerce kişi yaralanmıştı.