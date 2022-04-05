Sarı kantaron çayı nasıl yapılır? sarı kantaron çayının faydaları nelerdir?

Sarı kantaron nedir?

Sarı kantaron (Hypericum perforatum L.), Hyperaceae familyasından bir bitki olup dünyada ılıman ve tropik iklimde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Sarı kantaron ülkemizde binbirdelikotu, kılıçotu, kanotu,yaraotu, kuzukıran olarak da adlandırılmaktadır. Latince adı ise Hypericum perforatum'dur. Ülkemizde 100’e yakın türü yetişmektedir ve 42’si endemik yani sadece Türkiye’de yetişen türlerdir.

Yağı da kullanılan sarı kantaron bitkisi doğru şekilde çay olarak hazırlanmalıdır. Aynı zamanda sarı kantaron çayının doğru şekilde tüketilmesi de önemlidir. Bunun yanı sıra sarı kantaron çayı strese ve anksiyete de iyi gelmektedir. Günümüzde en çok rastlanan durumlardan biri olan strese karşı sarı kantaron çayı içilmelidir. BU sayede stres de oldukça azaltılabilir. Özellikle uykusuzluk gibi sorunlar da ortadan kalkar.



Sarı kantaron çayı nasıl yapılır?



Sarı kantaron çayı yapılırken çok dikkatli olunmalıdır. Öncelikle suyun iyice kaynatılması gerekir. Kaynayan suyun içerisine ise 2 ve ya 3 çay kaşığı kurutulmuş sarı kantaron eklenir. Bu şekilde bitki çayı 10 dakika dinlendirilir. İyice demlenen bu çay süzülerek bir bardağa alınır. Hazırlanan çayın içine ise bal ve limon konulur. Çay bu şekilde tatlandırılır. Sarı kantaron çayı fazla demlenirse acı bir tat bırakabilir. Bu nedenle sarı kantaron çayının kısa süre demlenmesi gerekir. Demlendikten sonra ise çay rahat bir şekilde içilebilir.



Sarı kantaron çayının faydaları nelerdir?

Bu bitkinin çeşitli rahatsızlıklar üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle kullanımı yaygındır. En sık yanıkların, yaraların, kesiklerin tedavisinde ve yaşlanma karşıtı özellikleri için sarı kantaron yağı kullanılmaktadır. Sarı kantaron yağının iyileştirici etkileri mantar, virüs ve bakteri ile ilgili problemlerde kendini gösterir. Ayrıca ciltte oluşan yara ve lekelere karşı etkilidir, böcek ısırıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

Enflamasyonu azaltır

Sarı kantaron yağının içerdiği antioksidanlar ve interlökinler, iltihabı azaltır, bu da bu yağı ağrı ve sızı çekenlerin yanı sıra iltihaplanmaya neden olan cilt rahatsızlıkları için pratik bir seçenek haline getirir.

İyileştirmeyi hızlandırır

Sarı kantaron yağı, hücre onarıcı ve yenileyici etkisi bulunduğu için topikal olarak düzenli bir şekilde kullanıldığında yara, yanık ve akne izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca diyabetik ayak ülserlerinin yanı sıra diğer lezyonları tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Cilt sorunlarını tedavi eder

Cilde uygulandığında, sarı kantaron yağı etkilenen bölgeye kan akışını artırarak yanıkları ve sıyrıkları tedavi eder. Kremlerin içindeyken mikroorganizmaları öldürerek açık yaraların temiz kalmasına yardımcı olur. Ayrıca hassas cildi yatıştırmaya yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Enfeksiyonla savaşır

Sarı kantaron yağı güçlü bir antiviraldir. Bakteri ve mantarlara karşı da aynı oranda etkilidir. Cilt üzerinde bu mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar için kullanılabilmektedir. Ayak mantarı, uçuk, deride oluşan enfeksiyonlarda iyileşme sağlamaktadır.

Cilt kalitesini iyileştirir

Sarı kantaron yağı topikal uygulaması, doğal yağları ile cildi nemlendirdiğini göstermiştir. Yaşlanma karşıtı etkileri bulunmaktadır. Düzenli uygulama ile cildi sıkılaştırarak ince çizgilerin görünümünü azaltır. Cildin elastikiyetini artırmaktadır. Cilt tonunu eşitlemektedir.

Saç dökülmesini önler

Zengin bileşenleriyle sarı kantaron yağı, saçı ve saç köklerini beslediği için saç dökülmesini önler. Saçları güçlendirir ve gürleştirir. Saç derisinde oluşan pullanma, kepek ve egzamaya karşı kullanılabilmektedir.

Neye iyi gelir?



Sarı kantaron çayı cilt hastalıklarına karşı iyi gelmektedir. Aynı zamanda stresli bir yaşama sahip olanlar düzenli şekilde sarı kantaron çayı içmeliler. Bu şekilde stres ile de başa çıkılmış olacaktır. Sarı kantaron çayı düzenli bir şekilde içilirse hücrelerin de yenilenmesini sağlar. Bu şekilde yaralar da hızlı bir şekilde iyileşir.



Sarı kantaron çayı bağırsak problemlerini çözerek idrar yolu enfeksiyonlarının da iyileşmesini sağlar. Aynı zamanda bu çay karın ağrısı ile birlikte iştahsızlığı da önler. Kadınlar sarı kantaron çayını düzenli içtikleri takdirde adet düzensizliklerinin de önüne geçilmiş olur. Sarı kantaron çayı aynı zamanda hormon seviyesini de dengeler.



Sarı kantaron çayının sağlığa etkileri



Sarı kantaron çayının sağlığa pek çok yararı bulunuyor. Öncelikle bu çay vücutta oluşan iltihapların önlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda sarı kantaron çayı tiroidi de dengeler. Bu şekilde vücuttaki hormonlar dengelenir. Özellikle tiroit hastalarındaki hipertiroid seviyesi de dengelenir. Bu nedenle sarı kantaron çayı içildiğinde hormon seviyeleri de dengelenmiş olur.



Bu şekilde adet zamanlarında da ağrılı dönemin acısız geçmesi sağlanır. Bunun yanı sıra sarı kantaron çayı sayesinde eklem, bel ve kas ağrıları da diner. Bunun yanı sıra mide ve sindirim rahatsızlıkları da önlenmiş olur. Sarı kantaron çayı kansere karşı koruyucudur.



Sarı kantaron çayı hakkında bilgiler



Sarı kantaron çayı doğru bir şekilde tüketilmelidir. Kronik yorgunluk yaşayan kişiler sarı kantaron çayı içtiklerinde bu yorgunluk hissi de giderilir. Aynı zamanda uykusuzluk sorunu yaşayan kişiler sarı kantaron çayı içebilirler. Bu şekilde uykusuzluk problemi de çözülmüş olur. Bunun yanı sıra sarı kantaron çayı kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını engeller. Bu şekilde sarı kantaron çayı oldukça sağlıklı bir şekilde tüketilebilir.



Sarı kantaron çayı hangi durumlarda dikkatli içilmeli?



Sarı kantaron çayı bazı durumlarda dikkatli bir şekilde içilmelidir. Özellikle tansiyon ilacı, anti depresan ve astım ilacı kullanan kişiler sarı kantaron çayını dikkatli bir şekilde tüketmemeliler. Aynı zamanda sarı kantaron çayı çok fazla tüketilirse mide bulantısı ve ağız kuruluğu da oluşur. Bunun yanı sıra şizofren ve alzheimer rahatsızlığı olan kişilerin sarı kantaron çayı içmemeleri önerilir. Ameliyat olacak kişilerin ise 15 gün öncesine kadar sarı kantaron çayı içmemeleri önerilir.