'Sarı isyan' yayılıyor: Meclis’i feshedin!

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile onbeş günü aşkın süredir eylemlerine devam eden “Sarı Yelekliler” arasındaki restleşme büyümeye devam ediyor. Pazar günü kabinesini acil durum mesajıyla toplayan Macron, vergi artışlarından geri adım atmama sinyali verdi. Buna karşın “Sarı Yelekliler”in gösterilerine de destek hızla artmaya devam ediyor. Avrupa medyası tarafından “sivil isyan” olarak nitelenen ve Fransa tarihinin son 10 yıldaki en büyük halk ayaklanmasına dönüşen gösterilere farklı kesimlerdendestek büyüyor. Dün Başkent Paris’teki Ulusal Meclis yakınında toplanan ambulans çalışanlarının “çalışma şartlarının iyileştirilmesi” talebinde bulunduğu gösteri, sarı dalganın tsunamiye dönüşme ihtimalini gözler önüne serdi.

Ambulanslardan barikat

Fransa’da şoförlerin akaryakıt zammına karşı başlattığı ‘Sarı Yelekliler’ isyanı toplumun başka kesimlerine yayılırken, dün ambulans şoförleri greve gitti. Paris’teki Concorde Meydanı’na gelen onlarca ambulans şoförü araçlarını Ulusal Meclis binasının önüne park ederek, barikat kurdu ve trafiği engelledi. Gösterilerin yapıldığı bölgede trafiğin durmasına neden olan protestocular lastikleri ateşe verdi. “Devlet beni öldürdü” yazılı bir pankartın taşındığı gösteride, “Macron istifa” sloganları atıldı.

Milletvekilinden destek

Ambulans şoförlerinin barikatlı gösterisine bir Fransız milletvekilinden de destek geldi. Bağımsız milletvekili Jean Lassalle da sarı yelek giyerek eylemcilere katıldı. Lassalle, Emmanuel Macron hükümetinin ekonomi politikalarını eleştirerek “Fransa’nın yüzde 60-70’i yaşayamıyor” ifadelerini kullandı.

Meclis feshedilsin

Macron’un Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki rakibi, aşırı sağ siyasetçi Marine Le Pen ise daha da ileri giderek Meclis’in feshedilmesini istedi. Le Pen, Fransa’nın yıllardır görülmedik boyutta şiddet maruz kaldığını, Macron’un tepki vermekte yetersiz kaldığını iddia ederek, “Nispi temsil sisteminin hayata geçirilmesi lazım. Bunun için de meclis feshedilip yeni nispi temsil sistemiyle seçimlere gidilmeli” çağrısını yaptı.

Macron Olimpos’tan insin

Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, protestoların asli sebebinin ülkedeki gelir eşitsizliği olduğunu savundu. Macron’un zenginler için kaldırdığı servet vergisini geri getirmesi, emekçi kesimleri vuran akaryakıt zammını ise geri çekmesini talep eden Faure, “Yöntem değişikliği istiyoruz. Olimpos Dağı’ndan inilmesi lazım” dedi. Böylece Macron’un Jüpiter lakabına ve ‘küstah, kibirli’ diye eleştirilmesine atıf yaptı.

Hükümet diyalog arayışında

Fransa Başbakanı Edouard Phillippe ise bugün, Macron’un talimatıyla, protestoları organize edenler ve parti liderleri ile diyalog amacıyla bir araya gelecek. Çevre Bakanı Francois de Rugy geçen hafta “Sarı Yeleklilerin” temsilcileriyle bir araya gelmiş ancak protestoları sona erdirmeye ikna edememişti.

Polis tüfeği çalındı

Paris Savcısı Remi Heitz, başkentte akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için düzenlenen gösteride, eylemciler tarafından polisten tüfek çalındığını açıkladı. Heitz, düzenlediği basın toplantısında, Paris’teki protestoda “Sarı Yelekliler” tarafından polisten “HK G36” modelinde tüfeğin çalındığını belirtti. Le Parisien gazetesi, tüfeğin Paris’in 16. Mahallesi’nde çalındığını yazdı.

Sarı yelek yok satıyor

Fransız kamuoyunun yüzde 84 ile büyük destek verdiği gösterilerin simgesi “sarı yelek” ise yok satıyor. Fransa’da rakamlara göre sarı yelek satışlarında büyük artış meydana geldi. Amazon sitesi üzerinden sipariş edilen sarı yelek satışlarında ciddi artış dikkat çekti. Bu aynı zamanda sarı yelek fiyatlarının yükselmesini de beraberinde getirdi. 1-30 Kasım arasında sarı yelek fiyatlarında ortalama yüzde 22 artış yaşandı.

Liselerde isyan

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto eden öğrenciler, ülke genelinde 100’den fazla lisede blokaj eylemi düzenlendi. Öğrenciler, ülke genelinde 100’den fazla lisede yaptıkları blokaj eyleminde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etti. Eylemler nedeniyle söz konusu liselerde dün eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtildi.

Paris’i yakıp yıktılar

Fransa genelinde hafta sonu düzenlenen gösterilerde başta başkent Paris olmak üzere şehirlerde geniş çaplı hasar meydana geldi. Protestocular, arabaları yaktı, mağazaların camlarını kırdı, müzelere ve kültürel alanlara zarar verdi. Şiddetli bir hafta sonu geçiren Paris’in sokakları şimdi yangından kalan küllerle ve yıkılan eserlerle dolu. Sarı isyanda, polis arabaları ve sivil araçlar yakıldı, kentin en ünlü sanat galerinden biri olan The Jeu de Paume ateşe verildi. Şanzelize Meydanı’nda yer alan mağazaların camları indirildi. Paris’in simgelerinden biri olan Zafer Takı (Arc de Triomphe) da büyük hasara uğradı.