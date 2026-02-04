  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da Türk bayrağına kalleş saldırı! Haramzade hakkında flaş gelişme Davutoğlu yine Stratejik Derinlik deniyor: Kürtler huzurlu değilse kimse huzurlu olamaz! Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek Yunanistan hayali kuranlara kötü haber: Türklere ev satışı yasaklandı! Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız” Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor İsrail Suriye’nin köylerine ve tarım arazilerine uçaklarla zehir püskürtüyor! Kurtulmuş'tan "Suriye" mesajı: Terörsüz Türkiye hedefimizi güçlendirmektedir Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL
Gündem Sarayda sübyancı temizliği! İngiltere prensi de sübyancı çıktı
Gündem

Sarayda sübyancı temizliği! İngiltere prensi de sübyancı çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sarayda sübyancı temizliği! İngiltere prensi de sübyancı çıktı

İngiltere Kraliyet Ailesi’nde patlak veren pedofili skandalının ardından sular durulmuyor. Adı, çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein ile kurduğu karanlık fuhuş ağına karışan ve bu rezalet sonrası "Prens" ile "York Dükü" unvanlarını kaybeden Andrew Mountbatten-Windsor, kraliyetin kalbi olan Windsor Kalesi'ndeki evinden de resmen kovuldu.

Haberlerde, dün malikane ve saray çevresinde ata binerken görüntülenen Mountbatten-Windsor'un yıllardır şahsi konutu olarak kullandığı malikaneden ayrılarak Londra'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Sandringham Sarayı'ndaki bir eve geçici olarak yerleştiği aktarıldı.

Mountbatten-Windsor'un bu evden kısa süre sonra ayrılacağı ve halihazırda tadilatta olan başka bir eve geçeceği ifade edilen haberlerde, bu evin ise Sandringham Sarayı'nda yer alan Marsh Farm adlı çiftlik evi olacağı bilgisi paylaşıldı.

Kral Charles'ın şahsi mülkü olarak bilinen Sandringham Sarayı'ndaki çiftlik evinin masrafları da Kral Charles tarafından ödenecek.

 

- Tüm ünvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre ise henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'le ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten beri kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

 

Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey'nin, "Royal Lodge'la ilgili ifşaatlar göz önüne alındığında vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için Kraliyet Mülkleri'ni inceleme konusunda hemfikir misiniz? Mevcut Royal Lodge sakini de dahil herkesin ifadeye çağırılacağı bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını destekliyor musunuz?" sorusuna, Başbakan Keir Starmer, "Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda uygun bir inceleme yapılması önemlidir. Kesinlikle destekliyorum." yanıtını vermişti.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesiyle ilişkisine son vermişti.

Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.

İnanılması zor skandal! Epstein’e Kâbe örtüsü gönderilmiş
İnanılması zor skandal! Epstein’e Kâbe örtüsü gönderilmiş

Gündem

İnanılması zor skandal! Epstein’e Kâbe örtüsü gönderilmiş

Epstein iddiaları ortaya atıldı: Akarsu ailesinden açıklama geldi!
Epstein iddiaları ortaya atıldı: Akarsu ailesinden açıklama geldi!

Gündem

Epstein iddiaları ortaya atıldı: Akarsu ailesinden açıklama geldi!

Başsavcılıktan, Epstein'in Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin soruşturma
Başsavcılıktan, Epstein'in Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin soruşturma

Gündem

Başsavcılıktan, Epstein'in Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin soruşturma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23