Sarayda mı yaşıyor dediniz! O zaman bu videoyu izleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma temposu, sarayda yaşadığı gerekçesiyle eleştirenlere yanıt niteliğinde. Geceleri uykusuz kalarak sabahlara kadar devletin yönetimi için yoğun mesai harcadığı biliniyor. En yakın çalışma arkadaşlarından duyulan bu detaylar, Erdoğan’ın nasıl insanüstü bir gayretle görevini yerine getirdiğini gözler önüne seriyor.

Buna karşın, CHP Genel Başkanı'nın, "Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim!" sözlerine sessiz kalanlar, Erdoğan’ın her akşam ülke için verdiği emeği bu videoyla daha yakından görme fırsatı bulacak.