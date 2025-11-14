  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Saraybosna'daki "insan avı" uluslararası yargıda!
Dünya

Saraybosna'daki "insan avı" uluslararası yargıda!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Saraybosna'daki "insan avı" uluslararası yargıda!

Saraybosna'da para karşılığında sivillere ateş eden Batılı vatandaşların, 'Keskin Nişancı Turizmi' skandalı derinleşiyor. İtalya Milano Savcılığı'nın başlattığı soruşturma, "gönüllü cinayet" ve "insanlığa karşı suç" iddialarını içerirken, ABD Kongresi Üyesi Anna Paulina Luna da bu vahşete katılan ABD vatandaşlarının tespiti için harekete geçti.

Saraybosna'da para karşılığında sivillere ateş eden Batılı vatandaşların, 'Keskin Nişancı Turizmi' skandalı derinleşiyor. İtalya Milano Savcılığı'nın başlattığı soruşturma, "gönüllü cinayet" ve "insanlığa karşı suç" iddialarını içerirken, ABD Kongresi Üyesi Anna Paulina Luna da bu vahşete katılan ABD vatandaşlarının tespiti için harekete geçti.

Bosna Savaşı'nın en acı hatıralarından biri olan Saraybosna Kuşatması sırasında yaşanan ve yıllardır fısıltı halinde kalan "Keskin Nişancı Turizmi" adı verilen dehşet, uluslararası yargının gündemine oturdu.

1992-1995 yılları arasında süren kuşatmada, bazı zengin Batılıların, Bosnalı Sırp askerlere para karşılığında sivil halkın yaşadığı şehre hâkim tepelerden ateş etme, yani bir nevi 'insan avına' çıkma fırsatı elde ettiği iddia ediliyordu. Milano Savcılığı, İtalyan yazar Ezio Gavazzeni’nin şikâyeti ve 2022 yapımı “Sarajevo Safari” belgeseli üzerine, bu iddialar hakkında "gönüllü cinayet", "vahşet" ve "insanlığa karşı suç işleme" gibi ağır suçlamaları içeren bir soruşturma başlattı.

Eğlence ve tatmin amacıyla işlenen suçlar

Savcılık raporlarına göre, bu ölümcül "turlara" katılanlar, politik ya da ideolojik bir amaç gütmeksizin, tamamen eğlence ve kişisel tatmin için silaha ve avcılığa meraklı, zengin Batılılardı. Bu kişiler, iddialara göre Trieste'den Belgrad'a, oradan da Sırp askerlerinin refakatinde Saraybosna tepelerine çıkarılarak, "Keskin Nişancı Sokağı" olarak bilinen Meša Selimović Bulvarı gibi yerlerdeki savunmasız sivilleri hedef alıyordu.

Saraybosna Kuşatması sırasında 10 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, bunlardan bin 601’inin çocuk olduğu göz önüne alındığında, bu kişilerin eylemlerinin boyutu daha da ürkütücü bir hal alıyor.

ABD Kongresi soruşturmaya dahil oldu

Milano Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın uluslararası basına yansımasıyla birlikte, olayın ABD vatandaşlarını da kapsayabileceği ortaya çıktı. Raporlarda, Saraybosna'daki vahşete katılan yabancılar arasında İtalyanların yanı sıra ABD, Kanada ve Rus vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyordu.

Bu gelişme üzerine ABD Kongresi Üyesi Anna Paulina Luna, derhal harekete geçti. Luna, para karşılığında "insan avına" katılan ABD vatandaşlarının tespit edilmesi için resmi bir inceleme başlattığını duyurdu.

Anna Paulina Luna: "Bosna Hersek Konsolosluğu ve İtalya Büyükelçiliği ile iletişim halindeyiz. Sivilleri ve özellikle çocukları hedef alan bu kabul edilemez eylemlerde yer almış herhangi bir ABD vatandaşı varsa, hak ettiği şekilde adalet karşısına çıkarılacaktır."

Luna, hem İtalyan hem de Bosna yetkililerinin ellerindeki tüm bilgileri ABD ile paylaşacağını ifade ederek, soruşturma sürecinin uluslararası iş birliği içinde titizlikle yürütüleceğini belirtti.

Bu çok uluslu soruşturma, Bosna Savaşı’nın karanlık bir dönemine ışık tutarak, suçluların nerede olurlarsa olsunlar yargılanmasının önünü açıyor.

Daily Ummah

Akit yakaladı.. Valiz şov ifşa oldu.. Gelirken taşıdı, giderken taşıttı ‘Mütareke Basını Merz’in Valizini Gördü de, Gazze’deki Katliamı Görmedi’
Akit yakaladı.. Valiz şov ifşa oldu.. Gelirken taşıdı, giderken taşıttı ‘Mütareke Basını Merz’in Valizini Gördü de, Gazze’deki Katliamı Görmedi’

Gündem

Akit yakaladı.. Valiz şov ifşa oldu.. Gelirken taşıdı, giderken taşıttı ‘Mütareke Basını Merz’in Valizini Gördü de, Gazze’deki Katliamı Görmedi’

Sudan'da iç savaş sürüyor, ortalık karıştı! Sudan'daki katliama İstanbul'da protesto, kan donduran olay!
Sudan'da iç savaş sürüyor, ortalık karıştı! Sudan'daki katliama İstanbul'da protesto, kan donduran olay!

Gündem

Sudan'da iç savaş sürüyor, ortalık karıştı! Sudan'daki katliama İstanbul'da protesto, kan donduran olay!

Sudan'daki BAE destekli katliamlar İsrail'in güvenliği için yapılıyor!
Sudan'daki BAE destekli katliamlar İsrail'in güvenliği için yapılıyor!

Dünya

Sudan'daki BAE destekli katliamlar İsrail'in güvenliği için yapılıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Gündem

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı
Gündem

Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına..
Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! "Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir"
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsmailağa Cemaatinin “TOKİ 500 Bin Konut” projesine dair fetva sürecine iliş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23