Saraybosna'daki "insan avı" uluslararası yargıda!

Saraybosna'da para karşılığında sivillere ateş eden Batılı vatandaşların, 'Keskin Nişancı Turizmi' skandalı derinleşiyor. İtalya Milano Savcılığı'nın başlattığı soruşturma, "gönüllü cinayet" ve "insanlığa karşı suç" iddialarını içerirken, ABD Kongresi Üyesi Anna Paulina Luna da bu vahşete katılan ABD vatandaşlarının tespiti için harekete geçti.

Bosna Savaşı'nın en acı hatıralarından biri olan Saraybosna Kuşatması sırasında yaşanan ve yıllardır fısıltı halinde kalan "Keskin Nişancı Turizmi" adı verilen dehşet, uluslararası yargının gündemine oturdu.

1992-1995 yılları arasında süren kuşatmada, bazı zengin Batılıların, Bosnalı Sırp askerlere para karşılığında sivil halkın yaşadığı şehre hâkim tepelerden ateş etme, yani bir nevi 'insan avına' çıkma fırsatı elde ettiği iddia ediliyordu. Milano Savcılığı, İtalyan yazar Ezio Gavazzeni’nin şikâyeti ve 2022 yapımı “Sarajevo Safari” belgeseli üzerine, bu iddialar hakkında "gönüllü cinayet", "vahşet" ve "insanlığa karşı suç işleme" gibi ağır suçlamaları içeren bir soruşturma başlattı.

Eğlence ve tatmin amacıyla işlenen suçlar

Savcılık raporlarına göre, bu ölümcül "turlara" katılanlar, politik ya da ideolojik bir amaç gütmeksizin, tamamen eğlence ve kişisel tatmin için silaha ve avcılığa meraklı, zengin Batılılardı. Bu kişiler, iddialara göre Trieste'den Belgrad'a, oradan da Sırp askerlerinin refakatinde Saraybosna tepelerine çıkarılarak, "Keskin Nişancı Sokağı" olarak bilinen Meša Selimović Bulvarı gibi yerlerdeki savunmasız sivilleri hedef alıyordu.

Saraybosna Kuşatması sırasında 10 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, bunlardan bin 601’inin çocuk olduğu göz önüne alındığında, bu kişilerin eylemlerinin boyutu daha da ürkütücü bir hal alıyor.

ABD Kongresi soruşturmaya dahil oldu

Milano Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın uluslararası basına yansımasıyla birlikte, olayın ABD vatandaşlarını da kapsayabileceği ortaya çıktı. Raporlarda, Saraybosna'daki vahşete katılan yabancılar arasında İtalyanların yanı sıra ABD, Kanada ve Rus vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyordu.

Bu gelişme üzerine ABD Kongresi Üyesi Anna Paulina Luna, derhal harekete geçti. Luna, para karşılığında "insan avına" katılan ABD vatandaşlarının tespit edilmesi için resmi bir inceleme başlattığını duyurdu.

Anna Paulina Luna: "Bosna Hersek Konsolosluğu ve İtalya Büyükelçiliği ile iletişim halindeyiz. Sivilleri ve özellikle çocukları hedef alan bu kabul edilemez eylemlerde yer almış herhangi bir ABD vatandaşı varsa, hak ettiği şekilde adalet karşısına çıkarılacaktır."

Luna, hem İtalyan hem de Bosna yetkililerinin ellerindeki tüm bilgileri ABD ile paylaşacağını ifade ederek, soruşturma sürecinin uluslararası iş birliği içinde titizlikle yürütüleceğini belirtti.

Bu çok uluslu soruşturma, Bosna Savaşı’nın karanlık bir dönemine ışık tutarak, suçluların nerede olurlarsa olsunlar yargılanmasının önünü açıyor.

Daily Ummah