Dünya

Saraybosna'da Soykırımcı takıma protesto: "Maçı iptal edin" sloganları atıldı

Giriş Tarihi:
Giriş Tarihi:
Saraybosna'da Soykırımcı takıma protesto: "Maçı iptal edin" sloganları atıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail basketbol Hapoel IBI'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Dubai Basketbol ile yapacağı EuroLeague maçı öncesi gösteri düzenlendi. Protestocular, "Soykırımcı devletlere misafirperverlik yok" pankartıyla maçın iptalini talep etti.

 

Bosna Hersek'in acı dolu yakın tarihiyle özdeşleşen başkenti Saraybosna, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto eden sert bir eyleme sahne oldu. Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 9. hafta mücadelesi kapsamında İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile Dubai Basketbol takımlarının yarın Zetra Olimpik Spor Salonu'nda karşılaşacak olması, Saraybosna halkının büyük tepkisini çekti.

Dubai Basketbol ve Hapoel IBI, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 9. hafta mücadelesinde Saraybosna'daki Zetra Olimpik Spor Salonu'nda yarın karşı karşıya gelecek.

“SENİN İLKELERİN NE, SARAYBOSNA?”

Maç öncesinde Saraybosna Kantonu hükümet binası önünde toplanan çok sayıda protestocu, İsrail takımının kentte ağırlanmasına karşı çıktı. Eylemciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak nitelendirerek, Saraybosna'nın ilkelerine vurgu yapan mesajlar iletti.

Maçın Saraybosna'da oynanmasına tepki gösteren protestocular, "Soykırımcı devletlere misafirperverlik yok", "Maçı iptal edin", "Saraybosna! senin ilkelerin ne?" yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme katılanlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını da protesto etti.

