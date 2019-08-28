Saray mutfağının en güzel örneği: Kirde kebabı
Osmanlı döneminden günümüze ulaşan leziz bir tarif arıyorsanız; mutlaka kirde kebabını denemenizi tavsiye ederiz.28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:41
Hem geleneksel hem de farklı bir tarif arıyorsanız; kirde kebabı tam size göre. Bu lezzetli kebap inanın ailenizin damağını şenlendirecek.
Kirde kebabı tarifi
Malzemeler:
- 500 gr julyen doğranmış kuzu eti
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Sıvı yağ
- Karabiber
- Tuz
Krep malzemeleri:
- 2 su bardağı süt
- 2 yumurta
- 1,5 su bardağı un
- Maydanoz
- Bir tutam tuz
Üzeri için:
- Yoğurt
- Tereyağı
- Pulbiber
Julyen kesilmiş kuzu etlerini iki kaşık sıvıyağında rengi değişene kadar soteleyin.
Soğanları küp küp doğrayıp içine atın ve soteye devam edin.
Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayıp salçayla birlikte etin içine ilave edin.
Bir su bardağı su, tuz ve karabiberini ekleyip pişmeye bırakın.
Krebi için bütün malzemeleri bir kapta birleştirin ve tavada ince olacak şekilde arkalı önlü pişirin.
Servis tabağınıza krep, arasına et sote 4 kat olacak şekilde yerleştirin ve en üste yoğurt ve tereyağlı pulbiber ile süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun.
Kaynak: meraklimelehat.com
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