Saray mutfağının en güzel örneği: Kirde kebabı

Hem geleneksel hem de farklı bir tarif arıyorsanız; kirde kebabı tam size göre. Bu lezzetli kebap inanın ailenizin damağını şenlendirecek.

Kirde kebabı tarifi

Malzemeler:

500 gr julyen doğranmış kuzu eti

1 adet kuru soğan

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Krep malzemeleri:

2 su bardağı süt

2 yumurta

1,5 su bardağı un

Maydanoz

Bir tutam tuz

Üzeri için:

Yoğurt

Tereyağı

Pulbiber

Julyen kesilmiş kuzu etlerini iki kaşık sıvıyağında rengi değişene kadar soteleyin.

Soğanları küp küp doğrayıp içine atın ve soteye devam edin.

Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayıp salçayla birlikte etin içine ilave edin.

Bir su bardağı su, tuz ve karabiberini ekleyip pişmeye bırakın.

Krebi için bütün malzemeleri bir kapta birleştirin ve tavada ince olacak şekilde arkalı önlü pişirin.

Servis tabağınıza krep, arasına et sote 4 kat olacak şekilde yerleştirin ve en üste yoğurt ve tereyağlı pulbiber ile süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun.

Kaynak: meraklimelehat.com