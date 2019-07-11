Saray ilçesine yeni devlet hastanesi

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Saray ilçesine yapılan devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ve inşaat yapı mühendisleriyle hastane inşaatında incelemede bulundu. Yapımı üstlenen firma yetkilileri ve şantiye şefinden bilgiler alan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, hastane inşaatının büyük bir hızla devam ettiğini belirterek, hastanenin acil servis ve poliklinikler olmak üzere 10 yatak kapasiteli olacağını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve beraberindekiler, daha sonra Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın’ı, Özalp Devlet Hastanesini de ziyaret etti.