'Saray' çığırtkanlığı yapan Kılıçdaroğlu'nun boğaz manzaralı 'mütevazi' evini CHP Gençlik Kolları ifşa etti

Sosyal medyada, mütevazi ev görüntüsüyle yayınladığı videolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hadsiz bir şekilde ‘saray’ diyerek bahseden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul'daki evinin boğaz manzaralı olduğu ortaya çıktı.

Kimi zaman mutfakta kimi zaman evin bir odasında kendisine ‘mütevazi’ havası katarak yayınladığı videolar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'Saray' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

CHP lideri, “Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç...” notuyla evin bir köşesinden çektiği videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Videonun sonunda, trollerine, ‘Sarayın trolleri ifşa oldu’ başlıklı etiket çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu’nun evinden çekilen bir fotoğraf, CHP liderinin ‘mütevazi’ oyununu elinde patlattı.

CHP Gençlik Kolları, boğaz manzaralı evi ifşa etti

CHP İstanbul Gençlik Kolları resmi Twitter hesabından, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı etiket ile bir fotoğraf paylaşıldı. Videoyu çektiği masasının başında poz veren Kılıçdaroğlu'nun evinin manzarasının, camdan yansıyan görüntü ile birlikte, boğaza baktığı ortaya çıktı.