  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fenomenlik bitti mahremiyet kazandı: Fenomen öğretmenler hesaplarını kapatmaya başladı

Mevlevi Huzuru Ezberleri Bozdu: Gazeteci İsmail Saymaz’ın Mevlevihane Şaşkınlığı!

Rahmet ve bereket gecesi! Bugün Regaip Kandili

Emekli ve memur zammında 5'te 5 tamam! İşte kuruşu kuruşuna zamlı tablo

Niye şaşırıyorsunuz? İsrail’in ilk suçu mu olacak bu! Ali Karahasanoğlu yazdı

İstanbul'u kana bulayacaklardı! Büyük operasyonla yakalandılar

Çağlayan’da Alarm! Saran adliyeye gelmeden TOMA’lar dizildi. Bu sabah olağanüstü hareketlilik var

Vicdansızlığın böylesi: Uyuşturucuyu hayvanların karnına gizlemişler!

Tarım işçisinin çilesini devlet acil çözmeli: Tarlalarda Modern Kölelik Düzeni!

Fenerbahçe’de koltuk alarmı! Saran tutuklanırsa yerine geçecek isim belli oldu
Spor Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı! Fenerbahçe’den yeni açıklama geldi
Spor

Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı! Fenerbahçe’den yeni açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı! Fenerbahçe’den yeni açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın serbest bırakılmasının ardından yönetim kurulu üyeleri bir açıklama yaptı. Açıklamada "Başkanımızın söylediklerine itimat ediyoruz, güveniyoruz. Bugün buraya desteğe gelen taraftarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız." denildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz, bu kararın ardından adliyede açıklamalarda bulundu.

Ertan Torunoğulları, "Yüce Türk adaletinin en doğru kararı vereceğinden hiçbir kuşkumuz yoktu. O karar çıktı, başkanımız serbest kaldı." dedi.

Torunoğulları, sözlerine, "Başkanımız ve yönetim kurulumuz adına tüm taraftarlarımıza soğukkanlı ve duyarlı davrandıkları için teşekkür ediyoruz." diye tamamladı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Fenerbahçe yönetimden Ali Gürbüz de yaptığı açıklamada "Başkanımız Sadettin Saran serbest bırakıldı. Fenerbahçe olarak her türlü hukuki ve sportif mücadeleyi sonuna kadar vermeye hazırız. Başkanımızın söylediği gibi biz "Şampiyon Olacağız!" dedi.

Gürbüz, "Bu süreç içerisinde hukukun temel ilkelerinin işlemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımızın haklılığına itimat ediyoruz, güveniyoruz. Doğrunun ortaya çıkması için tüm gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Ali Gürbüz, "Desteğe gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Süre gelen hukuki bir süreçle ilgili daha fazla ayrıntı vermeye gerek yok. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin." İfadelerini kullandı.

Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

Gündem

Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

Adli kontrol istenmişti: Sadettin Saran serbest bırakıldı
Adli kontrol istenmişti: Sadettin Saran serbest bırakıldı

Gündem

Adli kontrol istenmişti: Sadettin Saran serbest bırakıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23