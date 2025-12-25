Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı! Fenerbahçe’den yeni açıklama geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz, bu kararın ardından adliyede açıklamalarda bulundu.

Ertan Torunoğulları, "Yüce Türk adaletinin en doğru kararı vereceğinden hiçbir kuşkumuz yoktu. O karar çıktı, başkanımız serbest kaldı." dedi.

Torunoğulları, sözlerine, "Başkanımız ve yönetim kurulumuz adına tüm taraftarlarımıza soğukkanlı ve duyarlı davrandıkları için teşekkür ediyoruz." diye tamamladı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Fenerbahçe yönetimden Ali Gürbüz de yaptığı açıklamada "Başkanımız Sadettin Saran serbest bırakıldı. Fenerbahçe olarak her türlü hukuki ve sportif mücadeleyi sonuna kadar vermeye hazırız. Başkanımızın söylediği gibi biz "Şampiyon Olacağız!" dedi.

Gürbüz, "Bu süreç içerisinde hukukun temel ilkelerinin işlemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımızın haklılığına itimat ediyoruz, güveniyoruz. Doğrunun ortaya çıkması için tüm gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Ali Gürbüz, "Desteğe gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Süre gelen hukuki bir süreçle ilgili daha fazla ayrıntı vermeye gerek yok. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin." İfadelerini kullandı.